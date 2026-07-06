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Número de mortos dos sismos na Venezuela sobe para 3.535

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 23min
Venezuela (AP)
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Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas

Os dois sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.535 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, divulgado esta segunda-feira pelo Governo venezuelano.

O balanço contabiliza mais 193 mortos em relação ao anterior, publicado no domingo, e 16.740 feridos, o mesmo número registado no domingo.

Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, informaram ainda as autoridades venezuelanas.

Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes, e outros 60 estão desaparecidos ou incontactáveis, anunciou esta segunda-feira o ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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