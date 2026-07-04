Sobe para 93 número de portugueses e lusodescendentes mortos no sismo na Venezuela

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Dezassete são crianças e 76 são adultos

O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 93, havendo 80 que tinham também a nacionalidade venezuelana, divulgou este sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Por faixa etária, 17 são crianças e 76 são adultos.

Continuam desaparecidos 57 cidadãos portugueses.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.645 mortos e 12.666 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.