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Número de mortos na Venezuela após sismos gémeos sobe para 4.829

Agência Lusa , MFP
Há 48 min
As equipas de resgate prestam auxílio a Hernán Alberto Gil Flores depois de este ter sido retirado dos escombros oito dias depois de ter ficado preso pelos sismos que atingiram Catia La Mar, na Venezuela (Foto AP/Fernando Vergara)
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Registo de feridos permanece em 16.740

O número de mortos provocados pelos sismos ocorridos há duas semanas na Venezuela subiu, esta quarta-feira, para 4.829, enquanto o de feridos mantém-se em 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez.

O anterior balanço, divulgado na terça-feira, indicava 4.561 vítimas mortais.

O número de feridos permanece em 16.740 e o de desalojados está em 17.907, segundo dados divulgados no canal de Telegram de Rodríguez, irmão da Presidente interina, Delcy Rodríguez.

Entre as vítimas mortais do duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho, incluem-se 119 portugueses e lusodescendentes, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

A diplomacia portuguesa especificou que 96 eram adultos e 22 menores, e que 102 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE esclareceu também que há 50 cidadãos portugueses desaparecidos, menos um do que os 51 contabilizados na terça-feira.

Os dados atualizados pelo Governo venezuelano adiantam também que há 20.857 pessoas acolhidas em 106 acampamentos temporários, menos um do que os relatados na terça-feira.

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O relatório indica também 190 edifícios desabaram e que 856 sofreram danos.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. 

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Temas: Sismo Venezuela Mortos Feridos
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