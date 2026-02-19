Dois novos sismos registados na zona do que provocou o abalo em Lisboa

Réplicas tiveram valores menores na Escala de Richter
Dois novos sismos foram registados exatamente na mesma zona do abalo que fez tremer Lisboa pela hora de almoço.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dois novos sismos foram registados às 15:15 e às 15:16 na mesma zona, embora tenham sido muito menos fortes.
Depois de os primeiros dois sismos, registados às 12:14 e 12:16, terem entrado com 4,1 na Escala de Richter, estes dois novos abalos tiveram 2,2 e 2,4 na mesma escala.
De acordo com o IPMA, os primeiros dois sismos foram sentidos em vários distritos do país, nomeadamente na zona de Lisboa, mas também em Évora, Leiria, Portalegre, Santarém e Setúbal.
O sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V na escala de Mercalli modificada.
A intensidade IV-V na escala de Mercallli modificada significa que o sismo é considerado de moderado a forte, implicando que tenha sido sentido dentro de casa, com objetos pendurados a oscilar e vibração nas janelas e portas.
Num comunicado, também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que, até às 12:30, não houve registo de danos pessoais ou materiais, informação também confirmada pelo IPMA.
“Apelamos à população para cuidados redobrados nas zonas já anteriormente afetadas por movimentos de massa e instabilidade de estruturas devido aos fenómenos recentes de meteorologia adversa”, realçou a ANEPC.
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude (energia libertada) como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli modificada classifica os sismos de I a XII, segundo a dimensão do que foi sentido: impercetível (I), muito fraco a fraco (II-III), moderado a forte (IV-V), bastante forte (VI), muito forte a ruinoso (VII-VIII), desastroso a destruidor (IX-X) e catastrófico a danos quase totais (XI-XII).