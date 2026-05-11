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Sismo de 1,8 na escala de Richter sentido em Oliveira de Azeméis

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 26min
Sismo (GettyImages)

Epicentro aconteceu a quatro quilómetros a nordeste da cidade

Um sismo de magnitude 1,8 na escala de Richter, foi esta segunda-feira sentido pelas 00:06 no concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, revelou o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o abalo não causou danos pessoais ou materiais, segundo o comunicado emitido.

Com epicentro a quatro quilómetros a nordeste da cidade de Oliveira de Azeméis, o sismo foi sentido com grau II na escala de Mercalli modificada, no concelho do mesmo nome.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Na intensidade II, considerada muito fraca, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas", segundo o IPMA.

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Temas: Sismo Oliveira de Azeméis IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera escala de Richter

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