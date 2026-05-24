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Sismo registado a sul de Olhão sem ter sido sentido pela população

Agência Lusa , PP
Há 35 min
Sismo (GettyImages)
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IPMA indicou que emitirá mais informações caso haja registo de novos sismos.

Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado a sul de Olhão, este domingo, sem registos de ter sido sentido pela população, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As estações sísmicas da rede do continente detetaram o sismo às 16:21, com o epicentro localizado a cerca de 55 quilómetros a sul-sudeste de Olhão, no distrito de Faro, ao largo da costa algarvia, precisou o IPMA num comunicado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou não ter recebido “nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido” e indicou que emitirá mais informações caso haja registo de novos sismos.

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Temas: Sismo Olhão IPMA População
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