Foi o mais forte dos últimos 40 anos: sismo no sul de Itália faz 26 feridos - e réplicas multiplicam-se

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Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália, o abalo faz parte de um enxame sísmico em curso. Depois do tremor de terra, os sismógrafos registaram mais de 60 abalos, incluindo um de magnitude 3,1 às 5:47

Um sismo de magnitude 4,7 atingiu o sul de Itália durante a noite de sexta-feira, deixando, pelo menos, 26 pessoas feridas.

O abalo foi registado às 19:46, com o epicentro perto da cidade de Pozzuoli, uma região próxima de Nápoles, e uma profundidade de três quilómetros. Trata-se do tremor de terra mais forte a atingir a zona nos últimos 40 anos.

“Tivemos medo”, disse um popular ao The Guardian. "Saímos todos a correr das nossas casas porque era impossível permanecer lá dentro. Durou muito tempo e foi muito forte”, descreveu.

Cerca de 300 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas em Pozzuoli, depois de as autoridades darem conta do desabamento de parte de uma falésia e de vários edifícios, entretanto desocupados. O pânico acrescido causado pelos deslizamentos de terra obrigou muitos residentes a passar a noite na rua.

Do total de feridos, cinco pessoas foram encaminhadas para o hospital para receber tratamento médico. Um socorrista envolvido nas operações no terreno admitiu que uma das pessoas resgatadas só está viva “por milagre”.

Além do receio, existe um sentimento de indignação entre a população, adiantou a mesma fonte. "O que nos revolta é que esta situação era previsível”, referiu, garantindo que os problemas na área montanhosa eram conhecidos há cerca de um ano e meio.

“O município tinha conhecimento da situação e não fez nada. Talvez, se tivesse atuado mais cedo, isto pudesse ter sido evitado”, observou.

O terramoto provocou ainda cortes de energia, perturbações na circulação dos transportes públicos e danificou um cais em Campi Flegrei, onde se situa a maior cratera vulcânica da Europa.

Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália, o abalo faz parte de um enxame sísmico em curso. Depois do tremor de terra, os sismógrafos registaram mais de 60 abalos, incluindo um de magnitude 3,1 às 5:47, sentido pelos moradores de Bacoli, Pozzuoli e Nápoles.

O ministro italiano da Proteção Civil, Nello Musumeci, deixou um apelo à prudência e alertou que a atividade vulcânica ainda não terminou.