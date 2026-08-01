Foi o mais forte dos últimos 40 anos: sismo no sul de Itália faz 26 feridos - e réplicas multiplicam-se

CNN Portugal , MFP
Há 43 min
Sismo em Nápoles, em Itália (Alessandro Garofalo/AP)
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Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália, o abalo faz parte de um enxame sísmico em curso. Depois do tremor de terra, os sismógrafos registaram mais de 60 abalos, incluindo um de magnitude 3,1 às 5:47

Um sismo de magnitude 4,7 atingiu o sul de Itália durante a noite de sexta-feira, deixando, pelo menos, 26 pessoas feridas.

O abalo foi registado às 19:46, com o epicentro perto da cidade de Pozzuoli, uma região próxima de Nápoles, e uma profundidade de três quilómetros. Trata-se do tremor de terra mais forte a atingir a zona nos últimos 40 anos.

“Tivemos medo”, disse um popular ao The Guardian. "Saímos todos a correr das nossas casas porque era impossível permanecer lá dentro. Durou muito tempo e foi muito forte”, descreveu.

Cerca de 300 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas em Pozzuoli, depois de as autoridades darem conta do desabamento de parte de uma falésia e de vários edifícios, entretanto desocupados. O pânico acrescido causado pelos deslizamentos de terra obrigou muitos residentes a passar a noite na rua.

Do total de feridos, cinco pessoas foram encaminhadas para o hospital para receber tratamento médico. Um socorrista envolvido nas operações no terreno admitiu que uma das pessoas resgatadas só está viva “por milagre”. 

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Além do receio, existe um sentimento de indignação entre a população, adiantou a mesma fonte. "O que nos revolta é que esta situação era previsível”, referiu, garantindo que os problemas na área montanhosa eram conhecidos há cerca de um ano e meio.

“O município tinha conhecimento da situação e não fez nada. Talvez, se tivesse atuado mais cedo, isto pudesse ter sido evitado”, observou.

O terramoto provocou ainda cortes de energia, perturbações na circulação dos transportes públicos e danificou um cais em Campi Flegrei, onde se situa a maior cratera vulcânica da Europa.

Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália, o abalo faz parte de um enxame sísmico em curso. Depois do tremor de terra, os sismógrafos registaram mais de 60 abalos, incluindo um de magnitude 3,1 às 5:47, sentido pelos moradores de Bacoli, Pozzuoli e Nápoles.

O ministro italiano da Proteção Civil, Nello Musumeci, deixou um apelo à prudência e alertou que a atividade vulcânica ainda não terminou.

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Temas: Sismo Itália Nápoles
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