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Sismo de magnitude 6,7 atinge ilha indonésia de Sulawesi

CNN Portugal , TFR
Há 22 min
Sismo (GettyImages)
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Sismo ocorreu pelas 11:27, hora local

Um sismo de magnitude 6,7 foi registado esta terça-feira na ilha de Sulawesi, na Indonésia, segundo a agência geofísica do país (BMKG).

O epicentro localizou-se a cerca de 42 quilómetros a sudeste da cidade de Palu, a uma profundidade de 10 quilómetros, e ocorreu pelas 11:27, hora local. Segundo a Reuters, as autoridades indicaram que não existe risco de tsunami.

Palu foi devastada por um forte sismo e tsunami em 2018, que matou mais de 4.000 pessoas, tornando os residentes particularmente sensíveis à atividade sísmica na região.

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Temas: Sismo Indonésia Sulawesi Terramoto Tsunami
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