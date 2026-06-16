Sismo de magnitude 6,7 atinge ilha indonésia de Sulawesi

Um sismo de magnitude 6,7 foi registado esta terça-feira na ilha de Sulawesi, na Indonésia, segundo a agência geofísica do país (BMKG).

O epicentro localizou-se a cerca de 42 quilómetros a sudeste da cidade de Palu, a uma profundidade de 10 quilómetros, e ocorreu pelas 11:27, hora local. Segundo a Reuters, as autoridades indicaram que não existe risco de tsunami.

Palu foi devastada por um forte sismo e tsunami em 2018, que matou mais de 4.000 pessoas, tornando os residentes particularmente sensíveis à atividade sísmica na região.