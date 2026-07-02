MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Sismo de magnitude 3,2 registado ao largo de Faro

CNN Portugal , TFR
Há 33 min
Sismo (GettyImages)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Abalo ocorreu às 08:06

Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado na manhã desta quinta-feira ao largo de Faro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o organismo, o abalo ocorreu às 08:06 (hora local) e teve o epicentro localizado a cerca de 45 quilómetros a sul-sudoeste de Faro, a uma profundidade de 18 quilómetros.

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 02-07-2026 pelas 08:06 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.2 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 45 km a Sul-Sudoeste de Faro", refere o IPMA.

De acordo com o mesmo comunicado, até ao momento não é conhecida qualquer informação que confirme que o sismo tenha sido sentido pela população.

O instituto acrescenta ainda que serão emitidos novos comunicados caso a evolução da situação o justifique.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Sismo Faro Largo de Faro IPMA Sismos Portugal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Sismo de magnitude 3,2 registado ao largo de Faro

Há 33 min

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Há 49 min

Portugal em alerta: quase todo o país sob risco máximo de incêndio devido à onda de calor

Há 2h e 43min

Este cientista tem uma coisa para lhe dizer sobre este calor: "Estamos em negação, isto não vai parar"

Há 2h e 43min
Mais País

Mais Lidas

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

Ontem às 10:10

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

Ontem às 07:00

Bactéria que só infetava animais está a transmitir-se entre humanos: quase 100 casos de Dermatophilus congolensis na Europa em apenas seis meses

Ontem às 16:03

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

30 jun, 08:00

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Ontem às 13:58

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

Ontem às 21:32

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

30 jun, 13:36

Mulher gravemente ferida no atentado no Mónaco era amante de oligarca ucraniano

Ontem às 14:39

Mais dois médicos detidos em esquema de fraude com falsos atestados de invalidez 

Ontem às 11:14

Detida médica de Benavente suspeita de receber pagamentos indevidos para facilitar reformas

Ontem às 10:08

Mundial 2026: Bélgica 3-2 Senegal (ao minuto)

Ontem às 19:45

Mundial 2026: Inglaterra 2-1 RD Congo (resultado final)

Ontem às 16:28