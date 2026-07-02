Sismo de magnitude 3,2 registado ao largo de Faro

Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado na manhã desta quinta-feira ao largo de Faro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o organismo, o abalo ocorreu às 08:06 (hora local) e teve o epicentro localizado a cerca de 45 quilómetros a sul-sudoeste de Faro, a uma profundidade de 18 quilómetros.

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 02-07-2026 pelas 08:06 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.2 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 45 km a Sul-Sudoeste de Faro", refere o IPMA.

De acordo com o mesmo comunicado, até ao momento não é conhecida qualquer informação que confirme que o sismo tenha sido sentido pela população.

O instituto acrescenta ainda que serão emitidos novos comunicados caso a evolução da situação o justifique.