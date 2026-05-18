Sismo de magnitude 5,2 no sul da China faz dois mortos e um ferido

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As autoridades reportaram cinco abalos de magnitudes entre 2,2 e 3,2 na escala de Richter antes e depois do tremor principal

Um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira o sul da China, causando dois mortos e um ferido, e obrigando à retirada de sete mil pessoas, informou a imprensa estatal.

O epicentro do abalo ocorreu na província de Guangxi, às 00:21 locais (17:21 de domingo em Lisboa), a uma profundidade de oito quilómetros, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua avançou inicialmente duas mortes e uma pessoa desaparecida no condado de Liunan, que faz parte da cidade de Liuzhou.

A emissora estatal CCTV indicou posteriormente que as equipas de resgate localizaram a última pessoa presa nos escombros na área afetada da comunidade de Taiyangcun, às 11:10 (04:10 em Lisboa).

De acordo com a estação, o sobrevivente foi resgatado em condição estável e levado para um hospital para tratamento.

O tremor foi sentido em várias cidades de Guangxi, incluindo Liuzhou, Guilin e a capital regional, Nanning, segundo os meios de comunicação estatais.

O abalo também foi sentido em Hong Kong, a 500 quilómetros de distância, referiu a agência meteorológica do território semiautónomo.

O Centro de Resposta e Socorro ao Terramoto de Liuzhou ativou um protocolo de emergência após o sismo e coordenou os serviços de emergência, bombeiros e agentes de segurança pública para os esforços de busca, resgate e evacuação da população afetada.

As autoridades começaram também a inspecionar casas, sistemas de abastecimento de água e eletricidade, estradas principais, pontes, minas e áreas com risco de desastres geológicos.

Num balanço anterior, o chefe da polícia local afirmou que, até às 04:00 (20:00 de domingo), o sismo tinha provocado o desabamento de 13 casas e quatro pessoas foram levadas para o hospital, todas fora de perigo.

As autoridades acrescentaram na altura que mais de sete mil residentes tinham sido retirados e que as comunicações, a eletricidade, o abastecimento de água, o gás e as estradas na área afetada estavam a funcionar normalmente.

Além do sismo principal, foram registados vários tremores secundários de menor intensidade.

As autoridades reportaram cinco abalos de magnitudes entre 2,2 e 3,2 na escala de Richter antes e depois do tremor principal.

O Centro de Redes Sismológicas da China registou um tremor secundário de magnitude 3,3 às 07:41 (00:41 de hoje), em Liunan, a uma profundidade de 10 quilómetros.