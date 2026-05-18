Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Sismo de magnitude 5,2 no sul da China faz dois mortos e um ferido

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 57min
Sismo (GettyImages)

As autoridades reportaram cinco abalos de magnitudes entre 2,2 e 3,2 na escala de Richter antes e depois do tremor principal

Um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira o sul da China, causando dois mortos e um ferido, e obrigando à retirada de sete mil pessoas, informou a imprensa estatal.

O epicentro do abalo ocorreu na província de Guangxi, às 00:21 locais (17:21 de domingo em Lisboa), a uma profundidade de oito quilómetros, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua avançou inicialmente duas mortes e uma pessoa desaparecida no condado de Liunan, que faz parte da cidade de Liuzhou.

A emissora estatal CCTV indicou posteriormente que as equipas de resgate localizaram a última pessoa presa nos escombros na área afetada da comunidade de Taiyangcun, às 11:10 (04:10 em Lisboa).

De acordo com a estação, o sobrevivente foi resgatado em condição estável e levado para um hospital para tratamento.

O tremor foi sentido em várias cidades de Guangxi, incluindo Liuzhou, Guilin e a capital regional, Nanning, segundo os meios de comunicação estatais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O abalo também foi sentido em Hong Kong, a 500 quilómetros de distância, referiu a agência meteorológica do território semiautónomo.

O Centro de Resposta e Socorro ao Terramoto de Liuzhou ativou um protocolo de emergência após o sismo e coordenou os serviços de emergência, bombeiros e agentes de segurança pública para os esforços de busca, resgate e evacuação da população afetada.

As autoridades começaram também a inspecionar casas, sistemas de abastecimento de água e eletricidade, estradas principais, pontes, minas e áreas com risco de desastres geológicos.

Num balanço anterior, o chefe da polícia local afirmou que, até às 04:00 (20:00 de domingo), o sismo tinha provocado o desabamento de 13 casas e quatro pessoas foram levadas para o hospital, todas fora de perigo.

As autoridades acrescentaram na altura que mais de sete mil residentes tinham sido retirados e que as comunicações, a eletricidade, o abastecimento de água, o gás e as estradas na área afetada estavam a funcionar normalmente.

Além do sismo principal, foram registados vários tremores secundários de menor intensidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades reportaram cinco abalos de magnitudes entre 2,2 e 3,2 na escala de Richter antes e depois do tremor principal.

O Centro de Redes Sismológicas da China registou um tremor secundário de magnitude 3,3 às 07:41 (00:41 de hoje), em Liunan, a uma profundidade de 10 quilómetros.

Temas: Sismo China Mortos Centro de Resposta e Socorro ao Terramoto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Sismo de magnitude 5,2 no sul da China faz dois mortos e um ferido

Há 1h e 57min

A juventude chinesa está a deixar a corrida desenfreada ao emprego. Os espiões dizem que a culpa é dos países estrangeiros

Ontem às 19:00

China anuncia compra de aviões dos EUA e compromissos de redução de tarifas

Ontem às 08:48

China pede respeito aos EUA sobre Taiwan e faz anúncio comercial importante após cimeira entre Xi e Trump

15 mai, 17:30
Mais Ásia

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

Ataque ucraniano é o maior em mais de um ano contra Moscovo: "Estamos a dizer claramente aos russos: o vosso estado deve pôr fim à guerra"

Ontem às 10:58

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

15 mai, 10:38

É este o homem que quer ser primeiro-ministro e levar o Reino Unido de volta à União Europeia

16 mai, 21:00

OMS declara emergência mundial face a surto de ébola que já matou 80 pessoas

Ontem às 08:04