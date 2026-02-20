Sismo de magnitude 5,8 atinge leste do Afeganistão

Há 1h e 56min

Um forte sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira o leste do Afeganistão, sem haver ainda informações sobre eventuais vítimas ou danos, anunciou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo também foi sentido em Cabul e em várias províncias do país, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O epicentro do abalo foi localizado a cerca de 130 quilómetros a nordeste da capital afegã.

O sismo ocorreu às 17:39 locais (13:09 em Lisboa), de acordo com os registos do USGS, que monitoriza os terramotos que ocorrem no mundo.

Além de Cabul e da província de Nangarhar, residentes das províncias de Bamiyan e Wardak, a oeste da capital, também relataram ter sentido fortes vibrações.

Até ao momento, não há informações disponíveis sobre eventuais vítimas ou danos materiais significativos.

O Afeganistão é frequentemente atingido por sismos, particularmente ao longo da cordilheira do Hindu Kush, que se situa perto da junção entre as placas tectónicas euro-asiática e indiana.

O país tem um historial recente de sismos devastadores.

Em agosto de 2025, um sismo de magnitude 6, considerado o mais mortífero da história recente do país, causou mais de 2.200 mortos e 4.000 feridos em três províncias do leste, de acordo com as autoridades talibãs.

Em novembro do mesmo ano, um tremor de terra de magnitude 6,3 causou pelo menos 27 mortos no norte do país.

Outros sismos importantes ocorreram em Herat (2023) e na província de Nangarhar (2022), resultando em centenas de vítimas mortais.

A falta de infraestruturas e a precariedade das redes de telecomunicações nas regiões montanhosas do Afeganistão têm dificultado as operações de socorro, deixando aldeias remotas isoladas durante horas ou até dias após este tipo de catástrofes.