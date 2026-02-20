Sismo de magnitude 5,8 atinge leste do Afeganistão

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 56min
Sismo (GettyImages)

Até ao momento, não há informações disponíveis sobre eventuais vítimas ou danos materiais significativos

Um forte sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira o leste do Afeganistão, sem haver ainda informações sobre eventuais vítimas ou danos, anunciou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo também foi sentido em Cabul e em várias províncias do país, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O epicentro do abalo foi localizado a cerca de 130 quilómetros a nordeste da capital afegã.

O sismo ocorreu às 17:39 locais (13:09 em Lisboa), de acordo com os registos do USGS, que monitoriza os terramotos que ocorrem no mundo.

Além de Cabul e da província de Nangarhar, residentes das províncias de Bamiyan e Wardak, a oeste da capital, também relataram ter sentido fortes vibrações.

Até ao momento, não há informações disponíveis sobre eventuais vítimas ou danos materiais significativos.

O Afeganistão é frequentemente atingido por sismos, particularmente ao longo da cordilheira do Hindu Kush, que se situa perto da junção entre as placas tectónicas euro-asiática e indiana.

O país tem um historial recente de sismos devastadores.

Em agosto de 2025, um sismo de magnitude 6, considerado o mais mortífero da história recente do país, causou mais de 2.200 mortos e 4.000 feridos em três províncias do leste, de acordo com as autoridades talibãs.

Em novembro do mesmo ano, um tremor de terra de magnitude 6,3 causou pelo menos 27 mortos no norte do país.

Outros sismos importantes ocorreram em Herat (2023) e na província de Nangarhar (2022), resultando em centenas de vítimas mortais.

A falta de infraestruturas e a precariedade das redes de telecomunicações nas regiões montanhosas do Afeganistão têm dificultado as operações de socorro, deixando aldeias remotas isoladas durante horas ou até dias após este tipo de catástrofes.

Temas: Sismo Afeganistão Instituto Geológico dos Estados Unidos Epicentro

Relacionados

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Dois novos sismos registados na zona do que provocou o abalo em Lisboa

Médio Oriente

Sismo de magnitude 5,8 atinge leste do Afeganistão

Há 1h e 56min
00:46

O sério aviso de Trump ao Irão

Hoje às 12:37

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Hoje às 12:23

Os EUA podem atacar o Irão. Eis como Teerão está a preparar-se

Hoje às 09:52
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Hoje às 05:55

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Hoje às 12:25

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06