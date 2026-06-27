"Foi muito forte e durou bastante tempo": sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

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Tremor de terra abalou as províncias do leste do país

Um sismo de magnitude 6,1 escala de Richter atingiu este sábado o leste do Afeganistão, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), tendo jornalistas da AFP em Cabul sentido as tremores.

O sismo abalou as províncias do leste do país, nomeadamente as de Khost e Nangarhar, e foi também sentido em Islamabad, a capital do Paquistão, precisaram os jornalistas da AFP.

O epicentro foi localizado no nordeste do Afeganistão, a uma profundidade superior a 208 quilómetros, segundo o USGS. Na cidade de Swat, no norte da província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, muitos habitantes saíram para a rua em pânico.

“Foi muito forte aqui em Swat e durou bastante tempo”, contou à Reuters o residente Daniyal Ahmad. Segundo o mesmo, mulheres e crianças foram vistas a chorar, assustadas com a intensidade do abalo.

Segundo as autoridades afegãs não existem, para já, relatos oficiais de mortos ou destruição, acrescentando que as verificações no terreno continuam. Horas antes, um outro sismo, de magnitude 5,4, já tinha sido registado no Paquistão, segundo a mesma entidade.