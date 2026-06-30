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De Braga ao Algarve: estes são os 65 locais onde pode entregar donativos para a Venezuela

Marta Coropos Carvalho
Há 18 min
Continuam as buscas por sobreviventes após o sismo na Venezuela (EPA)
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A campanha solidária para apoiar a Venezuela em Portugal conta com 65 locais, entre pontos de recolha e centros de apoio, distribuídos pelo continente, além da Madeira. Conheça a lista completa e os bens prioritários que podem ser entregues

De norte a sul do país, dezenas de espaços estão a receber donativos para apoiar as populações afetadas pelos sismos na Venezuela. Há cafés, juntas de freguesia, associações, restaurantes, empresas e centros logísticos que se juntaram à campanha solidária, que conta com 65 locais de apoio à recolha de donativos, distribuídos pelo continente e pela Madeira.

A campanha mobiliza uma rede de voluntários e entidades parceiras para recolher bens essenciais, permitindo que qualquer pessoa possa contribuir num local próximo da sua área de residência A lista inclui espaços no Algarve, Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Madeira, Porto e Setúbal.

Segundo a informação disponibilizada pela organização da iniciativa, existem dois tipos de locais: os pontos de recolha, que recebem os donativos entregues pela população, e os centros de apoio, responsáveis pela receção, gestão do inventário, organização e encaminhamento dos bens para posterior envio para a Venezuela.

Entre os locais aderentes encontram-se cafés, supermercados, farmácias, juntas de freguesia, câmaras municipais, restaurantes, associações e empresas de logística.

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O que pode doar

A organização da campanha identificou um conjunto de bens considerados prioritários para apoiar as famílias afetadas na Venezuela. Não é necessário adquirir marcas específicas, sendo aceites produtos equivalentes, completos, limpos e em bom estado.

No que diz respeito a abrigo e descanso, são necessários tendas de campismo para uma, duas ou três pessoas, sacos-cama, colchões insufláveis de campismo, mantas térmicas ou de emergência, cobertores leves, esteiras de campismo ou tapetes de yoga, lonas impermeáveis ou toldos, ponchos impermeáveis, fraldas para crianças, toalhitas húmidas e luvas descartáveis.

Para purificação de água, a campanha solicita pastilhas purificadoras, filtros de água portáteis e garrafas com filtro integrado.

Na área da alimentação e preparação, podem ser entregues caixas herméticas para alimentos, cantis e garrafas reutilizáveis, sacos impermeáveis para armazenamento, fogões portáteis e pastilhas de combustível, bem como talheres e pratos de campismo.

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Já ao nível do equipamento de sobrevivência, são procuradas lanternas LED e frontais, pilhas e baterias recarregáveis ou de substituição, carregadores solares portáteis para telemóveis, rádios de emergência a pilhas ou de manivela, kits de primeiros socorros e apitos de emergência.

Antes de entregar um donativo, a organização recomenda que seja confirmado junto do centro de apoio se esse tipo de artigo está a ser recebido. As necessidades podem variar consoante o espaço disponível, a logística e a data prevista para o envio dos bens.

Os 65 pontos em Portugal

Algarve:

Almancil - Café Barrinhos
Faro - Comunidade Cristã Renovada Algarve
Faro - Quiosque Boca Boca
Lagoa - Pastelaria Helydoce
Loulé - Bombini Rey del Grill
Loulé - Liberty Express Algarve
Loulé - Almacén Logístico AVA
Lagos (Odiáxere) - KM Group
Quarteira - Amaro’s Coffee

Aveiro:

Aveiro - Liberty Express Aveiro
Aveiro - Tabacaria 3E
Albergaria-a-Velha - Papelaria Moderna
Espinho - Directo de Portugal
Espinho - Caribe Tours
Nogueira da Regedoura - Kttleya Coffee Bar
Vagos - DESCAR

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Braga:

Barcelos - Gio Food Barcelos
Ferreiros - Los Pepes Braga
Ferreiros - Junta de Freguesia de Ferreiros
Braga (Real) - Pasaporte Latino
Vila Nova de Famalicão - Restaurante Mikado

Coimbra:

Figueira de Lorvão - Casa Paroquial de Figueira de Lorvão
Figueira de Lorvão - Farmácia de Figueira de Lorvão
Penacova - Farmácia Alves Coimbra Penacova

Lisboa:

Ajuda - Calle 58
Algés - Mercado Que Papaya
Amadora - Snack-Bar A Gatinha
Carcavelos - Realty One Premium Carcavelos
Oeiras - Pastelaria Lutéce
Olaias - Liberty Express Lisboa

Madeira:

Calheta - Câmara Municipal da Calheta
Câmara de Lobos - Autolavado do Estreito
Câmara de Lobos - Casa do Povo da Quinta Grande
Funchal - Liberty Express Funchal
Funchal - AADEM - Associação Amigos da Diáspora e os Emigrantes
Funchal - Amanhecer da Boa Nova
Funchal - Francis Relva
Funchal - Heartmade
Funchal - Edifício Continente Viveiros
Funchal - Oh My Dough!
Funchal - Diamond Gifts
Funchal - GPoint - Promenade Lido
Machico - Câmara Municipal de Machico
Ponta do Sol - Restaurante Caprice
Ponta do Sol - Vila de Ponta do Sol
Porto Moniz - Espaço Multiusos do Porto Moniz
Ribeira Brava - Liberty Express Ribeira Brava
Ribeira Brava - Liberty Express - CC São Bento
Ribeira Brava - Taller Multi R Bravia - Tábua
Ribeira Brava - Salão Paroquial de Serra de Água
Santa Cruz - Junta de Freguesia da Camacha
Santa Cruz - EB1 do Caniço
Santa Cruz - Loja Solidária do Caniço
Santa Cruz - Junta de Freguesia de Gaula
Santa Cruz - Gabinete Social da Câmara Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz -Casa do Povo
Santa Cruz - Junta de Freguesia de Santa Cruz
Santo António da Serra - Junta de Freguesia de Santo António da Serra
São Vicente - Junta de Freguesia de Boaventura
São Vicente - Câmara Municipal de São Vicente
Várias localidades - Supermercados Super São Roque

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Porto:

Porto - Liberty Express Porto
Porto - Huellatina - Cooperativa Luso Latina
Lordelo (Paredes) - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo

Setúbal:

Almada - Restaurante Merecumbé

As moradas completas e os horários de funcionamento de cada ponto de recolha podem ser consultados no website da campanha.

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