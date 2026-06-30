De Braga ao Algarve: estes são os 65 locais onde pode entregar donativos para a Venezuela

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A campanha solidária para apoiar a Venezuela em Portugal conta com 65 locais, entre pontos de recolha e centros de apoio, distribuídos pelo continente, além da Madeira. Conheça a lista completa e os bens prioritários que podem ser entregues

De norte a sul do país, dezenas de espaços estão a receber donativos para apoiar as populações afetadas pelos sismos na Venezuela. Há cafés, juntas de freguesia, associações, restaurantes, empresas e centros logísticos que se juntaram à campanha solidária, que conta com 65 locais de apoio à recolha de donativos, distribuídos pelo continente e pela Madeira.

A campanha mobiliza uma rede de voluntários e entidades parceiras para recolher bens essenciais, permitindo que qualquer pessoa possa contribuir num local próximo da sua área de residência A lista inclui espaços no Algarve, Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Madeira, Porto e Setúbal.

Segundo a informação disponibilizada pela organização da iniciativa, existem dois tipos de locais: os pontos de recolha, que recebem os donativos entregues pela população, e os centros de apoio, responsáveis pela receção, gestão do inventário, organização e encaminhamento dos bens para posterior envio para a Venezuela.

Entre os locais aderentes encontram-se cafés, supermercados, farmácias, juntas de freguesia, câmaras municipais, restaurantes, associações e empresas de logística.

O que pode doar

A organização da campanha identificou um conjunto de bens considerados prioritários para apoiar as famílias afetadas na Venezuela. Não é necessário adquirir marcas específicas, sendo aceites produtos equivalentes, completos, limpos e em bom estado.

No que diz respeito a abrigo e descanso, são necessários tendas de campismo para uma, duas ou três pessoas, sacos-cama, colchões insufláveis de campismo, mantas térmicas ou de emergência, cobertores leves, esteiras de campismo ou tapetes de yoga, lonas impermeáveis ou toldos, ponchos impermeáveis, fraldas para crianças, toalhitas húmidas e luvas descartáveis.

Para purificação de água, a campanha solicita pastilhas purificadoras, filtros de água portáteis e garrafas com filtro integrado.

Na área da alimentação e preparação, podem ser entregues caixas herméticas para alimentos, cantis e garrafas reutilizáveis, sacos impermeáveis para armazenamento, fogões portáteis e pastilhas de combustível, bem como talheres e pratos de campismo.

Já ao nível do equipamento de sobrevivência, são procuradas lanternas LED e frontais, pilhas e baterias recarregáveis ou de substituição, carregadores solares portáteis para telemóveis, rádios de emergência a pilhas ou de manivela, kits de primeiros socorros e apitos de emergência.

Antes de entregar um donativo, a organização recomenda que seja confirmado junto do centro de apoio se esse tipo de artigo está a ser recebido. As necessidades podem variar consoante o espaço disponível, a logística e a data prevista para o envio dos bens.

Os 65 pontos em Portugal

Algarve:

Almancil - Café Barrinhos

Faro - Comunidade Cristã Renovada Algarve

Faro - Quiosque Boca Boca

Lagoa - Pastelaria Helydoce

Loulé - Bombini Rey del Grill

Loulé - Liberty Express Algarve

Loulé - Almacén Logístico AVA

Lagos (Odiáxere) - KM Group

Quarteira - Amaro’s Coffee

Aveiro:

Aveiro - Liberty Express Aveiro

Aveiro - Tabacaria 3E

Albergaria-a-Velha - Papelaria Moderna

Espinho - Directo de Portugal

Espinho - Caribe Tours

Nogueira da Regedoura - Kttleya Coffee Bar

Vagos - DESCAR

Braga:

Barcelos - Gio Food Barcelos

Ferreiros - Los Pepes Braga

Ferreiros - Junta de Freguesia de Ferreiros

Braga (Real) - Pasaporte Latino

Vila Nova de Famalicão - Restaurante Mikado

Coimbra:

Figueira de Lorvão - Casa Paroquial de Figueira de Lorvão

Figueira de Lorvão - Farmácia de Figueira de Lorvão

Penacova - Farmácia Alves Coimbra Penacova

Lisboa:

Ajuda - Calle 58

Algés - Mercado Que Papaya

Amadora - Snack-Bar A Gatinha

Carcavelos - Realty One Premium Carcavelos

Oeiras - Pastelaria Lutéce

Olaias - Liberty Express Lisboa

Madeira:

Calheta - Câmara Municipal da Calheta

Câmara de Lobos - Autolavado do Estreito

Câmara de Lobos - Casa do Povo da Quinta Grande

Funchal - Liberty Express Funchal

Funchal - AADEM - Associação Amigos da Diáspora e os Emigrantes

Funchal - Amanhecer da Boa Nova

Funchal - Francis Relva

Funchal - Heartmade

Funchal - Edifício Continente Viveiros

Funchal - Oh My Dough!

Funchal - Diamond Gifts

Funchal - GPoint - Promenade Lido

Machico - Câmara Municipal de Machico

Ponta do Sol - Restaurante Caprice

Ponta do Sol - Vila de Ponta do Sol

Porto Moniz - Espaço Multiusos do Porto Moniz

Ribeira Brava - Liberty Express Ribeira Brava

Ribeira Brava - Liberty Express - CC São Bento

Ribeira Brava - Taller Multi R Bravia - Tábua

Ribeira Brava - Salão Paroquial de Serra de Água

Santa Cruz - Junta de Freguesia da Camacha

Santa Cruz - EB1 do Caniço

Santa Cruz - Loja Solidária do Caniço

Santa Cruz - Junta de Freguesia de Gaula

Santa Cruz - Gabinete Social da Câmara Municipal de Santa Cruz

Santa Cruz -Casa do Povo

Santa Cruz - Junta de Freguesia de Santa Cruz

Santo António da Serra - Junta de Freguesia de Santo António da Serra

São Vicente - Junta de Freguesia de Boaventura

São Vicente - Câmara Municipal de São Vicente

Várias localidades - Supermercados Super São Roque

Porto:

Porto - Liberty Express Porto

Porto - Huellatina - Cooperativa Luso Latina

Lordelo (Paredes) - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo

Setúbal:

Almada - Restaurante Merecumbé

As moradas completas e os horários de funcionamento de cada ponto de recolha podem ser consultados no website da campanha.