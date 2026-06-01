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Sismo de 6,2 sentido na costa sul de Itália

CNN Portugal , CM
Há 33 min
Sismo (GettyImages)
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Até ao momento não há registo de danos

Um sismo de magnitude 6,2 foi registado, esta segunda-feira, na costa sul de Itália, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano (INGV).

O tremor de terra teve o epicentro na costa da Calábria, a uma profundidade de mais de 250 quilómetros em Cosenza.

O sismo foi sentido em toda a região sul de Itália. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de utilizadores, principalmente da Calábria, Apúlia e Sicília.

Até ao momento não há registo de danos.

De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal italiano La Reppublica, a profundidade reduziu consideravelmente a propagação das ondas sísmicas, diminuindo a sua aceleração antes que atingissem infraestruturas e áreas residenciais.

Ao mesmo tempo, a grande profundidade fez com que as ondas se propagassem horizontalmente por uma vasta área, o que explica que tenha sido sentido numa área tão extensa.

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Temas: Sismo Itália Calábria Sismo Itália
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