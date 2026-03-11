Secretas portuguesas alertam para campanha global que tenta aceder a contas de WhatsApp e Signal

Há 52 min

SIS sublinha que "esta campanha não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos"

O Serviço de Informações de Segurança emitiu um alerta sobre uma "campanha cibernética global, patrocinada por um Estado estrangeiro", que tem como objetivo "obter acesso às contas de comunicação de governantes, diplomatas, militares e outros responsáveis com acesso a informação confidencial".

Segundo o aviso, os atacantes recorrem a diferentes métodos para levar utilizadores a partilhar dados sensíveis, como palavras-passe, permitindo assim comprometer contas nas aplicações WhatsApp e Signal.

"De seguida, estes agentes hostis podem aceder a conversações individuais e de grupo, a ficheiros partilhados, ou mesmo lançar novas campanhas de phishing tendo como alvos os contactos dos utilizadores", adianta o SIS.

As autoridades sublinham que "esta campanha não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos, nem que as duas plataformas estejam vulneráveis".

"Os atacantes estão apenas a explorar um eventual uso menos precavido por parte dos utilizadores, que confiam nas ferramentas de encriptação das duas aplicações que se popularizaram como um meio de comunicação seguro", acrescentam.

Como se proteger

O SIS recomenda a implementação imediata de medidas de segurança:

Verificar a veracidade de novos contactos ou interações através de meios alternativos (como uma chamada telefónica direta).

Nunca partilhar credenciais ou códigos de verificação de conta.

Limitar a leitura de códigos QR apenas a situações estritamente necessárias e iniciadas pelo próprio utilizador.

Maximizar as definições de segurança e privacidade nas aplicações.

O SIS reforça que qualquer situação suspeita deve ser reportada às unidades de cibersegurança institucionais ou através do portal oficial.