Síria anuncia detenção do líder do Estado Islâmico em Damasco

25 dez 2025, 13:45

As autoridades sírias anunciaram esta quarta-feira a detenção de Taha al Zubi, líder do Estado Islâmico na província de Damasco, numa operação realizada em conjunto com a Coligação Internacional contra a organização terrorista.

"A operação resultou na detenção do líder da organização terrorista em Damasco, Taha al Zubi, apelidado de 'Abu Omar Tabia', e de vários dos seus colaboradores. Foram apreendidos um cinto explosivo e uma arma militar", confirmou o chefe das Forças de Segurança Interna na referida região síria, Ahmed al Dalati, em declarações à agência noticiosa estatal SANA.

A captura de Al Zubi ocorreu na localidade de Muadamiyat, no âmbito de uma "operação de segurança precisa, dirigida contra um esconderijo da organização terrorista" Estado Islâmico e "após uma vigilância meticulosa e um intenso acompanhamento de inteligência", precisou o general sírio.

Segundo Dalati, a detenção representa "um duro golpe" para o grupo extremista islâmico e "confirma o alto nível de preparação" das forças de segurança sírias para enfrentar "qualquer ameaça à segurança da província [de Damasco] e seus arredores".

"Enviamos uma mensagem clara a qualquer pessoa que se atreva a participar em atividades terroristas ou a oferecer apoio ao Estado Islâmico: a justiça irá alcançá-los onde quer que estejam e não encontrarão refúgio na nossa terra. A segurança da Síria é uma linha vermelha e continuaremos a atacar com mão de ferro até à completa erradicação dos remanescentes do terrorismo e dos seus esconderijos", afirmou.

Pelo menos cinco pessoas morreram nos bombardeamentos lançados na última sexta-feira pela coligação liderada pelos Estados Unidos sobre alvos supostamente pertencentes ao Estado Islâmico em Deir Ezzor, no leste da Síria.

Estes ataques foram executados em retaliação pela morte de três norte-americanos — dois soldados e um civil — numa ação de um alegado membro da organização terrorista em Palmira, no passado dia 13 de dezembro.