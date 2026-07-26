De visita a Damasco, Guterres pede fim imediato de todas as sanções contra a Síria

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No sábado, o secretário-geral da ONU apelou ao apoio da comunidade internacional para a reconstrução da Síria e reafirmou o compromisso da organização com a transição política no país, após a queda do regime de Bashar al-Assad

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu este domingo o levantamento imediato de todas as sanções impostas à Síria durante a governação do presidente deposto Bashar al-Assad, após uma visita de dois dias ao país.

"Saúdo as medidas que aliviaram as sanções e abriram novas possibilidades para a recuperação económica, mas todas estas sanções devem ser levantadas imediatamente", disse António Guterres numa conferência de imprensa em Damasco.

No sábado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou ao apoio da comunidade internacional para a reconstrução da Síria e reafirmou o compromisso das Nações Unidas com a transição política no país.

"Estamos preparados para apoiar uma transição política e a justiça de transição na Síria", afirmou Guterres numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al Shaibani, centrada na importância da reconstrução do país após vários anos de sofrimento da população síria.

Al Shaibani indicou que a Síria e a ONU discutiram formas de desenvolver a cooperação para reforçar os esforços de reconstrução e adiantou que três milhões e meio de sírios já regressaram ao país desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024.

O secretário-geral da ONU afirmou que, apesar das dificuldades, o povo sírio "não perdeu a sua resiliência e determinação", considerando que o país entrou agora numa fase de "recuperação e investimento".

Contudo, sublinhou que "nenhum país emerge de um conflito muito grave e se reconstrói sozinho", acrescentando que a comunidade internacional deve apoiar a Síria na concretização desse objetivo.

Guterres garantiu ainda que a ONU cooperará com a Síria em todas as áreas, em articulação com a comunidade internacional, para apoiar o futuro e a prosperidade do país.

Esta foi a primeira visita oficial de António Guterres à Síria desde o início do mandato na ONU.