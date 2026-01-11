Combatentes curdos anunciam retirada da cidade Alepo na Síria: "Chegámos a um acordo que levou a um cessar-fogo"

Agência Lusa , MP
Hoje às 11:43
Síria

Retirada das milícias acontece depois de os EUA e a União Europeia pedirem ao exército da Síria e às milícias das Forças Democráticas da Síria para cessarem imediatamente as hostilidades e retomarem "urgentemente o diálogo político"

As milícias curdo-árabes das Forças Democráticas da Síria (HSD, na sigla em curdo) anunciaram este domingo a retirada dos dois distritos que controlavam na cidade de Alepo, após dias de combates com as forças governamentais.

"Chegámos a um acordo que levou a um cessar-fogo e permitiu a retirada de mártires, feridos, civis presos e combatentes dos distritos de Ashrafieh e Sheikh Maqsoud para o norte e leste da Síria", afirmaram as HSD, em comunicado.

A agência de notícias oficial síria SANA confirmou que "autocarros que transportavam o último grupo de membros das HSD saíram do distrito de Sheikh Maqsoud, em Alepo, em direção ao nordeste da Síria".

Os confrontos, os mais violentos em Alepo desde a queda de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, causaram a morte de pelo menos 21 civis desde terça-feira e obrigaram à fuga de aproximadamente 155 mil pessoas, segundo dados oficiais.

A retirada dos combatentes foi realizada "graças à mediação de atores internacionais para pôr fim aos ataques e violações cometidos contra o nosso povo em Alepo", declararam as HSD, que denunciaram deslocações forçadas e raptos de civis.

Os Estados Unidos e a União Europeia pediram no sábado ao exército da Síria e às milícias das HSD para cessarem imediatamente as hostilidades em Alepo e retomarem “urgentemente o diálogo político”.

No sábado, as autoridades sírias anunciaram estar a transferir combatentes entrincheirados no bairro curdo de Sheikh Maqsoud, em Alepo, para a zona autónoma curda mais a leste, depois de terem assumido o controlo do bairro.

A televisão estatal síria indicou que “combatentes estavam a ser transferidos de autocarro” para o nordeste.

Os bairros de Sheikh Maqsud e de Ashrafieh têm sido, nos últimos dias, palco de sangrentos combates entre as forças governamentais e as milícias das HSD e da força curda Asayish.

“Trata-se de uma operação limitada e específica, com um âmbito e objetivos restritos”, assegurou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria, em comunicado.

O ministério acusou as Unidades de Proteção Popular (YPG, a espinha dorsal das HSD) de “violações repetidas dos acordos de segurança” inicialmente assinados com o Governo sírio em abril de 2015.

As HSD e a autoridade política do nordeste da Síria, por outro lado, acusaram Damasco de não terem feito o mínimo esforço para satisfazer as suas exigências de federação.

Os confrontos começaram no início desta semana, depois de o líder das HSD, Mazlum Abdi, se ter reunido em Damasco com as autoridades governamentais no âmbito das negociações para integrar as forças da aliança curda síria no exército do país, medida que era suposto ter acontecido até final de 2025.

A medida faz parte de um acordo assinado a 10 de março entre Damasco e os curdos sírios para as autoproclamadas zonas autónomas no nordeste da Síria, mas o processo tem sofrido vários contratempos e está atualmente num impasse.

Médio Oriente

