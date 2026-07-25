Acidente entre dois autocarros faz 35 mortos na Síria

Agência Lusa
Há 2h e 6min
Ataque israelita contra a sede do Ministério da Defesa da Síria em Damasco (MOHAMMED AL RIFAI/EPA)
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Colisão ocorreu perto de Palmira e fez ainda 30 feridos

O número de mortos causados pela colisão entre dois autocarros na Síria, numa estrada que atravessa uma zona desértica no centro do país, aumentou para 35, segundo a imprensa estatal.

O acidente, que ocorreu perto de Palmira, na estrada que liga Deir al-Zour a Damasco, fez ainda 30 feridos, referiu.

Os passageiros de um dos autocarros pertenciam às forças de segurança interna, enquanto os do outro veículo eram civis, de acordo com o Ministério do Interior sírio.

O primeiro balanço indicava a existência de 19 mortos.

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Temas: Síria Acidente
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