Acidente entre dois autocarros faz 35 mortos na Síria

Há 2h e 6min

Colisão ocorreu perto de Palmira e fez ainda 30 feridos

O número de mortos causados pela colisão entre dois autocarros na Síria, numa estrada que atravessa uma zona desértica no centro do país, aumentou para 35, segundo a imprensa estatal.

O acidente, que ocorreu perto de Palmira, na estrada que liga Deir al-Zour a Damasco, fez ainda 30 feridos, referiu.

Os passageiros de um dos autocarros pertenciam às forças de segurança interna, enquanto os do outro veículo eram civis, de acordo com o Ministério do Interior sírio.

O primeiro balanço indicava a existência de 19 mortos.