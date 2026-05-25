Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

MAI rejeita ilegalidades na gestão da SIRESP e destaca competência do presidente

Agência Lusa , MM
Há 1h e 27min
Proteção Civil (Lusa/Estela Silva)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

EM ATUALIZAÇÃO

O Ministério da Administração Interna (MAI) rejeitou esta segunda-feira ilegalidades na gestão da rede SIRESP durante a presidência de Paulo Viegas Nunes, avançando que “não existe qualquer impedimento” que ponha em causa a sua idoneidade para as funções.

“A SIRESP S.A. foi alvo de uma auditoria visando o período de 2022-2024, resultando de uma denúncia apresentada por um ex-vogal. As conclusões são públicas (dezembro de 2024) e não apontaram ilegalidades. As desconformidades de procedimentos identificadas foram integralmente corrigidas, conforme é referido no relatório”, refere o Ministério da Administração Interna numa resposta enviada à Lusa.

O MAI reagia à demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, que alegou “graves irregularidades” na gestão da SIRESP SA durante a presidência do major-general do Exército Paulo Viegas Nunes, que regressa hoje à presidência da empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Paulo Viegas Nunes foi eleito na sexta-feira na assembleia geral da sociedade.

Nesse mesmo dia, o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, demitiu-se do cargo, tendo alegado para a exoneração “graves irregularidades” na gestão da SIRESP SA durante a presidência de Paulo Viegas Nunes.

O ministério tutelado por Luís Neves assegurou ainda que “as alegadas situações foram inteiramente escrutinadas na auditoria” da Inspeção Geral das Finanças.

O MAI sustentou também que “não existe qualquer impedimento, reserva institucional ou decisão que coloque em causa a idoneidade” de general do Exército Paulo Viegas Nunes para o exercício das funções.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: SIRESP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Linha SOS Criança Desaparecida recebeu 128 denúncias desde janeiro de 2024

Há 2 min

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Há 51 min

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus-de-sol à sua frente, avisa APA

Há 52 min

Incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga

Há 1h e 16min
Mais País

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

Ontem às 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

Ontem às 22:00

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

Ontem às 18:00

Criança desorientada encontrada em Odivelas com pulseira "Estou Aqui"

Ontem às 18:48

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

Ontem às 09:00

Tubarão-azul avistado na Ilha da Armona provoca pânico entre banhistas em Olhão

Ontem às 16:38

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

22 mai, 07:48

"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu": pai de crianças abandonadas fala pela primeira vez

Ontem às 12:54

AO MINUTO | TAÇA DE PORTUGAL: SPORTING 1 - TORREENSE 2

Ontem às 17:05

Astrónomos descobriram uma atmosfera em torno de um objeto do sistema solar que não deveria ter nenhuma

23 mai, 09:00

Bayern avisa Mourinho: «Podia ter evitado a viagem»

23 mai, 18:49

O que prevê o acordo que pode pôr fim à guerra entre EUA e Irão?

Hoje às 09:15