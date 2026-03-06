Jovem encontrada no interior de garagem fechada com corrente em Sintra. Terá sido sequestrada

Daniela Rodrigues
Há 58 min
Polícia e INEM

Alerta foi dado pelas 06:30

Uma mulher de 21 anos foi encontrada na manhã desta sexta-feira sequestrada no interior de uma garagem na Agualva-Cacém, no concelho de Sintra.

O alerta foi dado pelas 06:30. Tratou-se de um pedido de auxílio relacionado com uma garagem que se encontrava fechada com uma corrente.

No interior do espaço, os agentes localizaram uma mulher, de 21 anos, que afirmou estar trancada no local contra a sua vontade.

As circunstâncias em que a vítima terá sido colocada na garagem não são, para já, conhecidas, nem foram divulgados mais detalhes sobre suspeitos ou eventuais detenções.

O caso está a ser investigado para apurar o que esteve na origem da situação e confirmar as circunstâncias relatadas pela jovem.

Temas: Sintra Sequestro Agualva-Cacém

