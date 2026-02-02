Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Andreia Miranda
Há 48 min
PJ

Suspeito abusou da menina no trajeto entre o colégio e a casa

A Polícia Judiciária deteve um homem de 75 anos suspeito da prática de um crime de abuso sexual de criança, que vitimou uma menina de nove anos, no concelho de Sintra.

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito exercia funções como motorista de transporte coletivo de crianças, sendo responsável pelo trajeto entre o colégio e as respetivas residências.

"No âmbito das funções de motorista de transporte coletivo de crianças, o suspeito assegurava o transporte das crianças entre o colégio e as suas respetivas residências. Este percurso era executado sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário. Aproveitando-se dessa circunstância, o homem infligiu à menor a prática de atos sexuais de relevo, entre outubro e novembro do ano passado", adianta o comunicado.

No seguimento dos factos, a Polícia Judiciária desenvolveu diligências investigatórias consideradas urgentes e ajustadas à especial vulnerabilidade da vítima, que permitiram a recolha de elementos de prova considerados sólidos.

A detenção do suspeito ocorreu em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Sintra e o suspeito vai ser presente a tribunal. 

Temas: Sintra Polícia Judiciária Abuso Sexual

Crime e Justiça

