Ficou a cuidar do neto da mulher e abusou do menino de dois anos. Foi detido pela PJ

Há 1h e 14min

Crimes aconteceram em Sintra

Um homem de 34 anos foi detido por ser suspeito de abuso sexual de crianças agravado, sobre um menino com dois anos. Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que os "actos ocorreram, em Sintra, no seio de um agregado familiar composto pelo menor, respetivos pais, avó paterna e marido da avó paterna".

"Aproveitando a criança ter ficado aos seus cuidados, durante pouco mais de 20 minutos, o agressor levou-a para o seu próprio quarto, onde praticou os abusos sexuais. Nesse mesmo dia, o menino apresentou queixas de dor e uma laceração na região genital. Os pais contactaram de imediato a linha de Saúde 24, através da qual a criança foi encaminhada para o hospital, onde foi realizada a perícia médico-legal de natureza sexual por um perito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses", adianta a nota.

A situação foi comunicada à PJ e a Secção de Investigação de Crimes Sexuais deslocou-se ao local "e realizou as diligências necessárias e urgentes junto da vítima e dos seus familiares, designadamente em contexto hospitalar".

O suspeito foi detido e será presente a tribunal esta sexta-feira.