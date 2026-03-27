Ficou a cuidar do neto da mulher e abusou do menino de dois anos. Foi detido pela PJ

Andreia Miranda
Há 1h e 14min
PJ

Crimes aconteceram em Sintra

Um homem de 34 anos foi detido por ser suspeito de abuso sexual de crianças agravado, sobre um menino com dois anos. Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que os "actos ocorreram, em Sintra, no seio de um agregado familiar composto pelo menor, respetivos pais, avó paterna e marido da avó paterna".

"Aproveitando a criança ter ficado aos seus cuidados, durante pouco mais de 20 minutos, o agressor levou-a para o seu próprio quarto, onde praticou os abusos sexuais. Nesse mesmo dia, o menino apresentou queixas de dor e uma laceração na região genital. Os pais contactaram de imediato a linha de Saúde 24, através da qual a criança foi encaminhada para o hospital, onde foi realizada a perícia médico-legal de natureza sexual por um perito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses", adianta a nota.

A situação foi comunicada à PJ e a Secção de Investigação de Crimes Sexuais deslocou-se ao local "e realizou as diligências necessárias e urgentes junto da vítima e dos seus familiares, designadamente em contexto hospitalar".

O suspeito foi detido e será presente a tribunal esta sexta-feira.

Temas: Sintra Polícia Judiciária Abuso Sexual

País

Petróleo volta a superar os 110 dólares, está a regressar aos picos do início da semana: preços hora a hora para seguir aqui

Há 35 min

Incêndio destrói três veículos e causou danos em oficina em Alcácer do Sal

Há 1h e 6min

Ficou a cuidar do neto da mulher e abusou do menino de dois anos. Foi detido pela PJ

Há 1h e 14min

Entrada de água a bordo de navio-hotel obriga a retirar quase 100 passageiros no Douro

Há 1h e 23min
Mais País

Mais Lidas

Morreu Noelia Castillo, a jovem paraplégica que esperou 601 dias pela eutanásia

Ontem às 19:43

Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão

Ontem às 08:55

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Ontem às 08:00

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Ontem às 07:00

Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

Ontem às 09:50

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

25 mar, 07:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Trump está perplexo por o Irão não pôr fim à guerra que ele próprio começou

Ontem às 17:50

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

25 mar, 12:25

Europa arrisca-se a ficar "no centro da crise energética" e Portugal "tem sido muito lento a tomar medidas"

Hoje às 07:00

Arqueólogo poderá ter descoberto os restos mortais de D’Artagnan

Ontem às 20:18

Petróleo volta a superar os 110 dólares, está a regressar aos picos do início da semana: preços hora a hora para seguir aqui

Há 35 min