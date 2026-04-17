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Recluso agride guarda na prisão do Linhó

Daniela Rodrigues
Há 1h e 50min
Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)

Guarda agredido recebeu assistência médica imediata

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Um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, agrediu um guarda prisional durante uma operação de rotina, resultando na sua colocação em cela disciplinar de isolamento.

A CNN Portugal apurou que o incidente ocorreu na tarde de quinta-feira enquanto os guardas realizavam uma busca à cela do detido. Durante o procedimento, o recluso terá desferido socos num dos elementos da guarda prisional. 

O guarda agredido recebeu assistência médica imediata. Sofreu ferimentos graves no rosto e teve mesmo de ser suturado. Foi ainda submetido a exames complementares devido a queixas na região cervical. A vítima vai ficar de baixa a recuperar dos ferimentos. 

O recluso encontra-se atualmente em cela disciplinar, em regime de isolamento, enquanto decorrem os procedimentos internos. O indivíduo já cumpria pena por crimes de agressão violenta e roubos. 

As autoridades prisionais deverão agora avaliar as circunstâncias do sucedido e poderão vir a ser aplicadas medidas disciplinares adicionais ao recluso.

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"O sindicato têm vindo a alertar para a falta de segurança das cadeias. Esta é mais uma situação que comprova bem a falta de segurança", afirmou Frederico Morais, presidente do sindicato do corpo da guarda prisional. 

Temas: Sintra Cadeia Linhó Agressão Estabelecimento Prisional do Linhó
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