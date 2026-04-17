Recluso agride guarda na prisão do Linhó

Há 1h e 50min

Guarda agredido recebeu assistência médica imediata

Um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, agrediu um guarda prisional durante uma operação de rotina, resultando na sua colocação em cela disciplinar de isolamento.

A CNN Portugal apurou que o incidente ocorreu na tarde de quinta-feira enquanto os guardas realizavam uma busca à cela do detido. Durante o procedimento, o recluso terá desferido socos num dos elementos da guarda prisional.

O guarda agredido recebeu assistência médica imediata. Sofreu ferimentos graves no rosto e teve mesmo de ser suturado. Foi ainda submetido a exames complementares devido a queixas na região cervical. A vítima vai ficar de baixa a recuperar dos ferimentos.

O recluso encontra-se atualmente em cela disciplinar, em regime de isolamento, enquanto decorrem os procedimentos internos. O indivíduo já cumpria pena por crimes de agressão violenta e roubos.

As autoridades prisionais deverão agora avaliar as circunstâncias do sucedido e poderão vir a ser aplicadas medidas disciplinares adicionais ao recluso.

"O sindicato têm vindo a alertar para a falta de segurança das cadeias. Esta é mais uma situação que comprova bem a falta de segurança", afirmou Frederico Morais, presidente do sindicato do corpo da guarda prisional.