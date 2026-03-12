Quase 49 mil condutores apanhados sem seguro em 2025

O número de condutores apanhados a circular sem seguro de responsabilidade civil em Portugal aumentou significativamente no último ano, avança o Jornal de Notícias. Em 2025, as autoridades registaram 48.688 infrações, um aumento de 23% face a 2024 e de 12% em comparação com 2023.

Os dados recolhidos pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana mostram um agravamento do problema após o período da pandemia, quando as restrições à mobilidade tinham reduzido a circulação automóvel.

A situação tem também impacto direto na sinistralidade rodoviária. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões alertou para o aumento das participações ao Fundo de Garantia Automóvel, mecanismo que indemniza vítimas de acidentes provocados por veículos sem seguro.

Em 2025 deram entrada 4.873 processos no fundo, mais 9% do que no ano anterior e mais 34% face a 2023. A maioria dos casos está relacionada com colisões rodoviárias.

No último ano, o Fundo de Garantia Automóvel pagou cerca de 7,3 milhões de euros em indemnizações a vítimas ou familiares de pessoas mortas em acidentes. Nos últimos cinco anos, o valor total das compensações atingiu 33,9 milhões de euros.

