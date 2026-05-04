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Aumento de 40% nas mortes na estrada leva Governo a reforçar fiscalização e apostar em tecnologia

CNN Portugal , AM
Há 1h e 31min
Polícia e INEM

REVISTA DE IMPRENSA | Velocidade e álcool continuam a ser apontados como principais fatores

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Portugal registou 162 mortos nas estradas entre 1 de janeiro e 28 de abril, mais 47 do que no mesmo período de 2025, um aumento de 40,9%, sendo que também os acidentes subiram de 44.015 para 49.368, revelando um agravamento generalizado da sinistralidade rodoviária.

De acordo com o Diário de Notícias, perante estes dados, o Governo prepara alterações ao Código da Estrada, reforço da fiscalização e aposta em tecnologia para acelerar a punição de infrações e reduzir o sentimento de impunidade. Velocidade e álcool continuam a ser apontados como principais fatores, a par do aumento da circulação automóvel, expansão da rede viária e crescimento do turismo.

Entre as medidas previstas estão o reforço de radares, utilização de câmaras para deteção automática de infrações e reativação da Brigada de Trânsito da GNR. O objetivo é garantir que as multas sejam aplicadas de forma mais rápida e eficaz.

Está também em curso a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, com meta de reduzir em 50% as mortes até 2030. 

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As autarquias terão um papel central, sobretudo face ao elevado número de mortes em meio urbano, que representa 55% do total, acima da média europeia.

Temas: Sinistralidade Sinistralidade Rodoviária Governo Infracções Mortes na estrada
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Crime e Justiça

Aumento de 40% nas mortes na estrada leva Governo a reforçar fiscalização e apostar em tecnologia

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