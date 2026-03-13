GNR alerta para aumento de acidentes com trotinetes. Em 7 anos foram registados mais de 1900 casos e dez mortos

Aveiro e Faro concentram o maior número de acidentes e feridos
A Guarda Nacional Republicana alertou para o crescimento da sinistralidade envolvendo trotinetes elétricas e outros veículos de micromobilidade. Nos últimos sete anos foram registados mais de 1900 acidentes, que provocaram 10 mortos, 88 feridos graves e 1442 feridos leves.
Segundo os dados da GNR, até 2021 o número de acidentes mantinha-se estável, com menos de 25 ocorrências anuais. A situação agravou-se em 2023, com 547 acidentes, e atingiu o pico em 2024, quando foram contabilizados 706 casos. Em 2025 verificou-se uma ligeira descida, mas os números continuam elevados. Só até 28 de fevereiro deste ano já foram registados 72 acidentes.
A análise por distritos mostra que Aveiro e Faro concentram o maior número de acidentes e feridos, enquanto Setúbal regista o maior número de vítimas mortais, com três óbitos. Santarém destaca-se pelo número de feridos graves.
Entre as principais causas apontadas estão a circulação em locais proibidos, como passeios, o desrespeito pela sinalização e a falta de equipamentos de proteção.
A GNR lembra que as trotinetes elétricas são equiparadas a velocípedes no Código da Estrada e reforça recomendações como o uso de capacete, maior visibilidade, circulação nas ciclovias ou na faixa de rodagem e o respeito pelas regras de condução e limites de álcool.
GNR recomenda:
- Uso de Capacete: Embora não seja obrigatório para todas as trotinetes, o seu uso é fortemente recomendado para minimizar danos em caso de queda;
- Visibilidade: Utilize vestuário retrorrefletor e verifique se o veículo possui luzes brancas à frente e vermelhas atrás;
- Local de Circulação: É proibida a circulação de trotinetes nos passeios, devendo estas utilizar as ciclovias ou, na sua ausência, a faixa de rodagem (junto à berma);
- Taxa de Álcool: Os condutores de trotinetes estão sujeitos às mesmas taxas de álcool que os condutores de automóveis;
- Condução defensiva: Evite manobras bruscas, sinalize sempre as mudanças de direção com o braço;
- Lotação do veículo: As trotinetes destinam-se ao transporte de apenas uma pessoa, não devendo circular mais do que um utilizador em simultâneo.