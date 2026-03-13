GNR alerta para aumento de acidentes com trotinetes. Em 7 anos foram registados mais de 1900 casos e dez mortos

Há 2h e 49min

Aveiro e Faro concentram o maior número de acidentes e feridos

A Guarda Nacional Republicana alertou para o crescimento da sinistralidade envolvendo trotinetes elétricas e outros veículos de micromobilidade. Nos últimos sete anos foram registados mais de 1900 acidentes, que provocaram 10 mortos, 88 feridos graves e 1442 feridos leves.

Segundo os dados da GNR, até 2021 o número de acidentes mantinha-se estável, com menos de 25 ocorrências anuais. A situação agravou-se em 2023, com 547 acidentes, e atingiu o pico em 2024, quando foram contabilizados 706 casos. Em 2025 verificou-se uma ligeira descida, mas os números continuam elevados. Só até 28 de fevereiro deste ano já foram registados 72 acidentes.

A análise por distritos mostra que Aveiro e Faro concentram o maior número de acidentes e feridos, enquanto Setúbal regista o maior número de vítimas mortais, com três óbitos. Santarém destaca-se pelo número de feridos graves.

Entre as principais causas apontadas estão a circulação em locais proibidos, como passeios, o desrespeito pela sinalização e a falta de equipamentos de proteção.

A GNR lembra que as trotinetes elétricas são equiparadas a velocípedes no Código da Estrada e reforça recomendações como o uso de capacete, maior visibilidade, circulação nas ciclovias ou na faixa de rodagem e o respeito pelas regras de condução e limites de álcool.

GNR recomenda: