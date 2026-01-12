Nove mortos nas estradas entre sexta-feira e domingo

Há 1h e 20min

Nove pessoas morreram entre as 00:00 de sexta-feira e as 24 horas de domingo em 566 acidentes rodoviários em Portugal continental, de acordo com dados da Guarda Nacional Republicana (GNR) disponíveis online.

Segundo os dados da Guarda, entre sexta-feira e domingo foram registados nove mortos em 566 acidentes, que causaram também 13 feridos graves e 152 feridos ligeiros.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram em acidentes ocorridos nos distritos do Porto e Leiria.

A maioria dos acidentes (258) registados pela GNR na sexta-feira ocorreram nos distritos do Porto (36), Aveiro (35), Setúbal e Braga (ambos com 25).

No sábado, as vítimas mortais foram registadas em acidentes ocorridos nos distritos de Aveiro (dois), Portalegre (um) e Porto (dois).

Dos 157 acidentes registados no sábado pela Guarda, a maioria ocorreram no Porto (28), Aveiro (24), Faro (13) e Santarém e Viseu (ambos com 12 cada).

De acordo com os dados da GNR, no domingo foram registados 151 acidentes, a maioria registados nos distritos do Porto (21), Lisboa (17) e Braga (15).

As duas vítimas mortais ocorridas no domingo resultaram de acidentes nos distritos de Portalegre e Aveiro.