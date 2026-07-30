Condenado por lamber palhinha: jovem francês vai ter de pagar 400 euros em Singapura

CNN
Há 1h e 11min
O adolescente francês Didier Gaspard Owen Maximilien chega ao Tribunal do Estado de Singapura a 30 de julho de 2026 (Suhaimi Abdullah/AFP/Getty Images)
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Estudante garantiu que tudo não passou de uma sobremesa

Um estudante francês foi multado em 600 dólares de Singapura (cerca de 400 euros) depois de se ter declarado culpado, esta quinta-feira, de uma acusação de perturbação da ordem pública em Singapura por se ter filmado a lamber uma palhinha de uma máquina de venda automática de sumo de laranja e a colocá-la de volta, no que os advogados descreveram como uma jogada publicitária para as redes sociais.

Didier Gaspard Owen Maximilien, de 19 anos, admitiu ter lambido a palhinha e tê-la devolvido à máquina de venda automática enquanto gravava o ato para os seus seguidores online. O incidente ocorreu num centro comercial em março e a acusação surgiu em abril, depois de o seu vídeo se ter espalhado rapidamente.

Outra acusação de vandalismo foi tida em conta durante a sentença. O tribunal aplicou a multa e não ordenou qualquer pena alternativa à prisão após considerar os fatores atenuantes.

A acusação de perturbação da ordem pública prevê uma pena até três meses de prisão. Os procuradores pediram apenas a multa máxima de dois mil dólares de Singapura (perto de 1.300 euros), alegando que o ato encenado tinha como objetivo as redes sociais e corria o risco de minar a confiança na higiene de uma máquina de venda automática de uso comum.

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Observaram que Maximilien recolheu o canudo sozinho, que ninguém o utilizou, que não havia provas de danos, que era jovem e se declarou culpado na primeira oportunidade.

Maximilin estuda numa escola de negócios em Singapura, mas os procuradores informaram o tribunal que também estaria em França de setembro a dezembro, como parte dos seus estudos.

Os procuradores disseram que as autoridades de imigração decidirão se Maximilien poderá manter o seu visto de estudante em Singapura, depois de considerarem todos os fatores relevantes.

O advogado de defesa, Kalidass Murugayan, disse que o estudante estava a viver em Singapura sem apoio familiar e expressou profundo remorso pelas suas ações. Afirmou que o vídeo era uma brincadeira para os seus seguidores nas redes sociais e que Maximilien retirou posteriormente a palhinha contaminada da máquina para usar na sua própria bebida, o que significa que nunca se destinava a mais ninguém.

"Ele está verdadeiramente arrependido por ter causado todo este problema", afirmou o advogado. Os seus pais vão garantir que ele paga a multa, acrescentou o advogado. O estudante saiu do tribunal sem falar com os jornalistas.

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A IJooz, empresa que opera a máquina de venda automática de sumos, registou um relatório policial sobre a ação e higienizou o dispensador, além de ter substituído todas as 500 palhinhas da máquina. A empresa afirmou que irá atualizar as suas máquinas para incluir medidas como palhinhas embaladas individualmente e compartimentos que destravam apenas após a conclusão da transação.

Singapura, uma cidade-estado densamente povoada, regula rigorosamente o comportamento e a limpeza em locais públicos e aplica penas severas para a deposição de lixo e o vandalismo.

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