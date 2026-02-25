GNR detém cinco homens suspeitos de roubos violentos na via pública em Sines

Há 1h e 2min

Suspeitos roubavam os pertences de valor das vítimas, como telemóveis, dinheiro, pulseiras e colares

Cinco homens, entre os 19 e os 30 anos, foram detidos pela GNR por suspeitas de assaltos violentos na via pública, na zona de Sines, distrito de Setúbal.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que os suspeitos foram detidos, na segunda-feira, na sequência do cumprimento de quatro buscas domiciliárias relativas a uma investigação por crime de roubo.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da GNR referiu que os cinco homens atuavam em grupo e com violência nos alegados assaltos, realçando que as vítimas eram pessoas que se deslocavam sozinhas na via pública, na zona de Sines.

Nos supostos assaltos, adiantou a mesma fonte, os suspeitos roubavam os pertences de valor das vítimas, como telemóveis, dinheiro, pulseiras e colares.

A fonte da GNR disse que alguns dos detidos são também suspeitos de outros crimes, nomeadamente tráfico de droga e homicídio qualificado na forma tentada.

O homem de 22 anos que está entre os detidos é suspeito de ter tentado matar outros dois, de 28 e 40 anos, em novembro, nas imediações de Sines, e do crime de detenção de arma proibida, tendo sido entregue à Polícia Judiciária (PJ), salientou.

No comunicado, a GNR explicou que, nas buscas domiciliárias, foram apreendidas 806,06 doses de haxixe, 6.000 esferas metálicas, 1.970 euros em numerário, 27 botijas e 11 carregadores de dióxido de carbono (CO2), 16 telemóveis, cinco réplicas de arma tipo Glock.

Dois computadores portáteis, dois ‘tablets’, duas armas de fogo de caça, duas pistolas de tiro desportivo, duas pulseiras, duas balanças de precisão, um punhal, uma arma de ‘airsoft, duas facas e uma soqueira foram outros dos artigos apreendidos.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.

A ação contou com o reforço da Unidade de Intervenção (UI) da GNR e dos Comandos Territoriais de Beja, Évora e Lisboa desta força de segurança.