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Casal rouba e sequestra mulher em Sines. Vítima conhecia um dos agressores

Agência Lusa , CM
Há 1h e 42min
GNR
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GNR detém homem de 23 anos e jovem de 19 anos após queixa apresentada pela vítima, de 29 anos

Um homem de 23 anos e uma mulher de 19 foram detidos pela GNR por serem suspeitos de roubar, sequestrar e agredir uma outra mulher, de 29 anos, em Sines, no distrito de Setúbal.

O casal suspeito da prática dos crimes de roubo e sequestro foi detido, no sábado, por militares do Posto Territorial de Sines, na sequência de queixa apresentada pela vítima, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Guarda explicou que a mulher de 29 anos compareceu naquele posto da GNR, às 07:40 de sábado, e relatou que “tinha acabado de ser roubada, sequestrada e agredida pelos dois suspeitos”.

A Guarda desencadeou diligências policiais e o casal acabou por ser localizado pelos militares do Posto de Trânsito de Grândola, de acordo com o comunicado.

“No seguimento das diligências e após articulação com o Ministério Público, foi possível proceder à detenção dos dois suspeitos pela prática dos crimes de roubo e sequestro”, pode ler-se.

Nas declarações à Lusa, a fonte da GNR adiantou que a vítima, residente na cidade de Sines, “encontrava-se em casa e um dos suspeitos, que ela conhece, convenceu-a a ir à rua, até à viatura”.

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“Ela conhece pelo menos um dos suspeitos. Foi quando foi até à viatura que relatou ter sido sequestrada”, acrescentou.

No interior do veículo, ainda de acordo com o relato da mulher, terá sofrido “agressões por parte dos suspeitos, através de contacto físico e de uma tesoura”, disse a fonte da Guarda, acrescentando que, a seguir, “é que foi roubada”.

Após a mulher apresentar-se no posto da Guarda Nacional Republicana, “os bombeiros foram chamados e ela foi assistida no local”.

Aquando da detenção dos dois suspeitos, a GNR realizou revistas pessoais de segurança, que culminaram na apreensão do veículo, de um telemóvel, uma carteira de mão, uma mala, uma tesoura, um relógio de pulso, um cartão Multibanco, várias peças em ouro, bijuteria diversa e 535 euros em numerário.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, que determinou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, do homem.

Já a mulher de 19 anos ficou em liberdade com a obrigação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência.

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Temas: Sines Roubo Sequestro GNR
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