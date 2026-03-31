IPO do Porto acusado de não pagar subsídios a equipas de transplantação há mais de 20 anos

CNN Portugal , AM
Há 1h e 56min
IPO do Porto (Fernando Veludo/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA | Sindicato dos Médicos do Norte já pediu investigação às entidades competentes

O Instituto Português de Oncologia do Porto está a ser acusado de não pagar às equipas envolvidas na colheita de órgãos e transplantação de medula óssea os subsídios atribuídos pelo Estado para essa atividade. De acordo com o Diário de Notícias, a denúncia é do Sindicato dos Médicos do Norte, que já pediu investigação às entidades competentes.

Segundo a estrutura sindical, os profissionais nunca receberam estas verbas desde 2001, apesar de a legislação prever a sua distribuição para incentivar uma atividade considerada crucial. O sindicato estima que estejam em causa cerca de 12 milhões de euros só nos últimos cinco anos, o equivalente a 2,4 milhões anuais, defendendo que pelo menos esse período deve ser regularizado.

A presidente do sindicato afirma que foram pedidos esclarecimentos à administração, sem resposta até ao momento. Alega ainda que a situação pode violar princípios legais e constitucionais, sublinhando a necessidade de transparência na aplicação dos montantes.

Já o IPO do Porto sustenta que cumpriu a lei, garantindo que as verbas foram aplicadas na melhoria das condições técnicas e científicas dos programas de transplantação. A administração admite, no entanto, estar a adaptar os critérios à nova legislação em vigor desde 2026 e assegura que haverá pagamento aos profissionais nos termos atuais.

Temas: Sindicato dos Médicos do Norte Colheita de órgão Transplantação IPO do Porto

Saúde

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