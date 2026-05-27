Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Patrão encontra trabalhador morto numa obra em Silves

Agência Lusa , CM
Há 40 min
PJ
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Guarda Nacional Republicana tomou inicialmente conta da ocorrência, tendo sido acionada a PJ para apurar as circunstâncias da morte, que ainda não estão esclarecidas

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um homem cujo cadáver foi encontrado na terça‑feira numa obra na cidade de Silves, disse esta quarta-feira à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi descoberto pelo patrão da vítima, um homem com cerca de 40 anos, trabalhador da construção civil, no interior de uma obra que decorre numa habitação naquela cidade do distrito de Faro.

A Guarda Nacional Republicana tomou inicialmente conta da ocorrência, tendo sido acionada a PJ para apurar as circunstâncias da morte, que ainda não estão esclarecidas.

O cadáver foi transportado para o Gabinete Médico Legal, onde será realizada a autópsia para determinar a causa da morte.

A investigação prossegue a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Silves Morto Homicídio Trabalhador
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Há 19 min

Violência doméstica: prisão preventiva para suspeito de agredir mulher em Redondo

Há 37 min

Patrão encontra trabalhador morto numa obra em Silves

Há 40 min

Neto de ama detido por abuso sexual de criança aos cuidados da avó

Há 51 min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Ontem às 09:53

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Há 2h e 55min