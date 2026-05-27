Patrão encontra trabalhador morto numa obra em Silves

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A Guarda Nacional Republicana tomou inicialmente conta da ocorrência, tendo sido acionada a PJ para apurar as circunstâncias da morte, que ainda não estão esclarecidas

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um homem cujo cadáver foi encontrado na terça‑feira numa obra na cidade de Silves, disse esta quarta-feira à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi descoberto pelo patrão da vítima, um homem com cerca de 40 anos, trabalhador da construção civil, no interior de uma obra que decorre numa habitação naquela cidade do distrito de Faro.

A Guarda Nacional Republicana tomou inicialmente conta da ocorrência, tendo sido acionada a PJ para apurar as circunstâncias da morte, que ainda não estão esclarecidas.

O cadáver foi transportado para o Gabinete Médico Legal, onde será realizada a autópsia para determinar a causa da morte.

A investigação prossegue a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.