Idoso de 82 anos encontrado morto em Silves. PJ investiga suspeitas de maus-tratos

Há 34 min

Foram encontrados sinais suspeitos

Um homem de 82 anos foi encontrado morto em Silves, numa ocorrência que está a ser investigada pelas autoridades devido à existência de indícios de possíveis maus-tratos.

A situação foi inicialmente comunicada à Guarda Nacional Republicana (GNR), que tomou conta da ocorrência e realizou as primeiras diligências no local. Perante os sinais considerados suspeitos, a Polícia Judiciária (PJ) foi posteriormente acionada para assumir a investigação.

As circunstâncias em que ocorreu a morte ainda não são conhecidas, encontrando-se em curso diligências para apurar as causas do óbito e esclarecer se existiu qualquer prática criminosa.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o caso, que continua sob investigação da Polícia Judiciária.