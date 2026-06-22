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Idoso de 82 anos encontrado morto em Silves. PJ investiga suspeitas de maus-tratos

Daniela Rodrigues
Há 34 min
GNR (imagem Getty)
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Foram encontrados sinais suspeitos

Um homem de 82 anos foi encontrado morto em Silves, numa ocorrência que está a ser investigada pelas autoridades devido à existência de indícios de possíveis maus-tratos.

A situação foi inicialmente comunicada à Guarda Nacional Republicana (GNR), que tomou conta da ocorrência e realizou as primeiras diligências no local. Perante os sinais considerados suspeitos, a Polícia Judiciária (PJ) foi posteriormente acionada para assumir a investigação.

As circunstâncias em que ocorreu a morte ainda não são conhecidas, encontrando-se em curso diligências para apurar as causas do óbito e esclarecer se existiu qualquer prática criminosa.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o caso, que continua sob investigação da Polícia Judiciária.

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Temas: Silves Algarve Maus-tratos
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