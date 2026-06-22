Idoso de 82 anos encontrado morto em Silves. PJ investiga suspeitas de maus-tratos

Foram encontrados sinais suspeitos
Um homem de 82 anos foi encontrado morto em Silves, numa ocorrência que está a ser investigada pelas autoridades devido à existência de indícios de possíveis maus-tratos.
A situação foi inicialmente comunicada à Guarda Nacional Republicana (GNR), que tomou conta da ocorrência e realizou as primeiras diligências no local. Perante os sinais considerados suspeitos, a Polícia Judiciária (PJ) foi posteriormente acionada para assumir a investigação.
As circunstâncias em que ocorreu a morte ainda não são conhecidas, encontrando-se em curso diligências para apurar as causas do óbito e esclarecer se existiu qualquer prática criminosa.
Até ao momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o caso, que continua sob investigação da Polícia Judiciária.