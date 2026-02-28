Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

Há 58 min

(Em cima: Caroline Sekar, Liz Clabaugh e Kate Vitt; em baixo: Carrie Atkin, Danielle Keatley e Kate Morse. Cortesia das famílias)

Oito amigas encontraram alegria nas montanhas, a esquiar juntas pela neve intocada da selvagem e silenciosa cordilheira da Sierra Nevada, na Califórnia — a forte amizade a contrastar com um terreno agreste e implacável.

A viagem tinha sido planeada com antecedência: uma expedição de três dias com início nas Frog Lake Backcountry Huts, um refúgio acolhedor mas de difícil acesso, a 2.316 metros de altitude, na área da Floresta Nacional de Tahoe, acessível apenas de esquis, snowboard ou com raquetes de neve.

O grupo - mães, mulheres casadas e esquiadoras experientes - vinha de várias partes do país para uma excursão guiada fora de pista durante o fim de semana prolongado do Dia do Presidente, que este ano se celebrou a 16 de fevereiro. Com quatro guias e três outras pessoas a acompanhá-las, deslizavam de esquis junto ao lago congelado e às falésias cobertas de neve, sob a sombra de uma crista pontuada por abetos vermelhos e pinheiros de Jeffrey.

Entretanto, a maior tempestade de inverno do novo ano aproximava-se das montanhas pitorescas, enquanto alertas severos da meteorologia ecoavam nas redes sociais.

Pinheiros cobertos de neve durante uma tempestade em Truckee, Califórnia, em 17 de fevereiro de 2026. (Brooke Hess-Homeier/AP)

Era o último dia de uma arriscada travessia fora de pista. E, como previsto, a tempestade chegou, trazendo camadas de neve instável. O grupo regressava quando a neve recente, leve e macia, se desprendeu subitamente das encostas como uma das forças mais ferozes da natureza.

“Avalancha!”, gritou uma delas.

Em segundos, um tsunami de gelo, neve e detritos do tamanho de um campo de futebol precipitou-se encosta abaixo, espesso o suficiente para quase soterrar uma casa, segundo as autoridades, citando relatos de sobreviventes.

“Apanhou-os muito rapidamente”, disse mais tarde aos jornalistas Rusty Greene, capitão do gabinete do xerife do condado de Nevada.

O primeiro pedido de ajuda foi uma mensagem de texto silenciosa de um sinalizador de emergência, mobilizando uma pequena “força” de socorristas destacados de diferentes direções.

“Emergência médica por avalancha na zona de Castle Peak”, ouviu-se às 10:45 daquela terça-feira num canal de rádio dos bombeiros.

“Nove a dez pessoas soterradas, três outras a tentar escavá-las”, dizia outra voz no áudio, enquanto os serviços de emergência coordenavam as operações de busca e salvamento, assinalando que não havia apoio aéreo disponível devido à tempestade.

Começava uma luta pela sobrevivência que duraria horas. Alguns membros do grupo escavavam desesperadamente na neve à procura de amigas e companheiros, enquanto a neve começava a transformar-se numa crosta gelada semelhante a betão.

Seis das amigas e três guias estão entre as nove pessoas que morreram na avalancha perto do Lago Tahoe - a mais mortífera nos Estados Unidos em 45 anos. Seis esquiadores sobreviveram e foram resgatados.

Uma marcha extenuante para chegar aos sobreviventes

Três guias da empresa Blackbird Mountain Guides - Andrew Alissandratos, Nicole Choo e Michael Henry - estão entre os mortos, informou o gabinete do xerife do condado de Nevada.

Henry dedicava as suas épocas a esquiar e ensinar splitboarding, de acordo com o seu perfil, combinando uma postura descontraída com um profundo respeito pela formação em segurança de avalanchas, forjado em exigentes condições de montanha.

Para Alissandratos, a Sierra era casa e o lugar onde se sentia mais plenamente ele próprio, segundo o seu perfil, esquiando com paixão por percursos íngremes e pela transmissão das lições duramente aprendidas na escalada e no esqui.

As irmãs Liz Clabaugh e Caroline Sekar estão também entre as vítimas mortais. As restantes foram identificadas pelas famílias como Carrie Atkin, Danielle Keatley, Kate Morse e Kate Vitt. A mulher de um membro da equipa Tahoe Nordic Search and Rescue - que respondeu ao incidente - está igualmente entre os mortos.

As famílias de seis das mulheres que morreram afirmaram, em comunicado, que ainda têm “muitas perguntas sem resposta”. O gabinete do xerife indicou que está a investigar se houve negligência criminal que tenha contribuído para o incidente.

“Estamos devastados, sem palavras”, afirmaram. “Neste momento, o nosso foco é apoiar os nossos filhos nesta tragédia inimaginável e honrar a vida destas mulheres extraordinárias.”

Caroline Sekar (à esquerda) e Liz Clabaugh (à direita) estão entre as vítimas mortais da avalancha, segundo seus familiares. (Cortesia da família Clabaugh)

As famílias pediram privacidade enquanto lamentam uma “perda súbita e profunda”. As amigas - do Idaho, da área da Baía de São Francisco e da região de Truckee-Tahoe - eram “esquiadoras apaixonadas e experientes que valorizavam o tempo juntas nas montanhas”. Tinham treino para esqui fora de pista, confiavam nos guias e transportavam equipamento de segurança contra avalanchas, que sabiam utilizar.

“Estamos de coração partido e a fazer o possível para cuidar umas das outras e das nossas famílias da forma que sabemos que estas mulheres desejariam”, acrescentaram.

Apenas duas integrantes do grupo de amigas e um dos guias estão entre os seis sobreviventes.

Os corpos das nove vítimas foram recuperados quatro dias depois, anunciaram as autoridades. “Embora gostássemos de as ter conseguido salvar a todas, estamos gratos por podermos trazê-las para casa”, disse Shannan Moon, xerife do condado de Nevada.

No final, um homem e cinco mulheres sobreviveram, abrigando-se durante horas sob uma lona - “a fazer tudo o que podiam” até que os socorristas, em snowcats e esquis, conseguissem chegar ao local, segundo Greene.

Os operacionais avançaram pela neve pesada, enfrentando ventos com força de vendaval e condições de visibilidade quase nula, conscientes de que outra avalancha poderia descer da encosta a qualquer momento, explicou Moon.

Os socorristas estavam a cerca de três quilómetros dos esquiadores quando os veículos ficaram atolados, obrigando-os a percorrer o resto do caminho de esquis até chegarem ao local por volta das 17:30 de terça-feira. Os sobreviventes utilizaram localizadores de avalancha e o sistema SOS de emergência via satélite do iPhone para enviar mensagens aos serviços de emergência.

Um responsável de emergência comunicou com um guia durante mais de quatro horas, transmitindo informações críticas aos agentes do xerife, segundo Don O’Keefe, chefe das forças de segurança do Gabinete de Serviços de Emergência da Califórnia.

Especialistas explicam que poucas pessoas conseguem libertar-se sozinhas quando ficam soterradas por uma avalancha. Em poucos minutos, a respiração cria uma máscara de gelo à volta do rosto e a neve endurece como betão.

Se a vítima for retirada nos primeiros 15 minutos, 93% sobrevivem, segundo o Utah Avalanche Center. Após 45 minutos, apenas 20% a 30% sobrevivem. Depois de duas horas sob a neve, são raríssimos os casos de sobrevivência.

Os sobreviventes montam sondas semelhantes a varas de tenda e espetam-nas na neve na esperança de encontrar esquiadores soterrados.

Naquela manhã de terça-feira, perfuraram freneticamente a neve que endurecia à procura dos parceiros de esqui e amigas. Acabaram por desenterrar três pessoas que já não apresentavam sinais de vida.

“Descobrir pessoas que morreram, que conheciam e de quem provavelmente gostavam, é simplesmente horrível”, afirmou o subxerife Sam Brown à CBS News.

“Não conheço ninguém na comunidade de avalanchas ou no esqui fora de pista e motas de neve que não tenha perdido alguém que conhecia ou amava”, disse Sara Boilen, psicóloga clínica e esquiadora de montanha no Montana, à CNN.

“Não fazemos isto porque gostamos do luto. Fazemos isto porque amamos as montanhas, porque amamos passar tempo nelas com quem amamos e porque amamos quem somos quando estamos nas montanhas.”

Um "lugar mágico" marcado pela tragédia

“Podem chamar-lhe loucura. Podem julgar e dizer: ‘Mas é tão perigoso’. E talvez seja verdade. Sabemos que é verdade, mas vamos continuar a viver as nossas vidas”, acrescentou.

Kurt Gensheimer estava numa viagem de três noites nas Frog Lake Backcountry Huts e saiu no domingo, horas antes de as mães e os outros esquiadores chegarem. Não se cruzaram.

Tinha estado ali quatro vezes nos últimos quatro anos e compreendia o fascínio daquele cenário perigoso mas belo.

“É um lugar mágico”, disse à estação KCRA, afiliada da CNN. “É um dos melhores sítios do país para esqui fora de pista e as Frog Lake Huts têm das melhores condições, possivelmente na América do Norte, para esta modalidade.”

Considerava as cabanas um local seguro para enfrentar uma tempestade, mas o seu grupo decidiu partir antes da nevasca.

“A conversa nas cabanas era: vem aí uma grande tempestade. Vai haver condições de autêntica tempestade de neve. Ou se sai até segunda-feira ou se planeia ficar até quinta ou sexta”, relatou.

A empresa que organizou a viagem, a Blackbird Mountain Guides, garantiu que os líderes da excursão eram altamente treinados e certificados em formação sobre avalanchas.

Um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia descola de um campo após uma missão com uma equipa de busca e resgate em Truckee, Califórnia, em 20 de fevereiro de 2026. (Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Getty Images)

Também estavam conscientes do perigo.

Na manhã de domingo, dia em que o grupo iniciou a travessia, a empresa alertou no Facebook para a aproximação de uma grande tempestade de neve e instou os esquiadores a acompanhar as informações do Sierra Avalanche Center e a “terem cuidado redobrado esta semana”.

Nessa manhã, o Sierra Avalanche Center emitiu um aviso de avalancha, que foi elevado para alerta máximo às 05:00 daquela fatídica terça-feira: “Existe perigo ELEVADO de avalancha em zonas fora de pista.”

Segundo especialistas, o período mais perigoso para avalanchas ocorre após queda rápida e intensa de neve. A avalancha de terça-feira foi classificada como D2,5 numa escala de cinco níveis que mede o potencial destrutivo dos detritos em movimento, explicou Moon.

No sábado seguinte, Moon e outros responsáveis confirmaram, em conferência de imprensa, que as nove vítimas mortais foram retiradas por helicópteros da Patrulha Rodoviária da Califórnia e da Guarda Nacional, após operações de mitigação do risco de avalancha que envolveram lançamento de água.

Cinco corpos foram içados por helicóptero na sexta-feira e quatro no sábado, segundo o tenente Dennis Haack, do gabinete do xerife. O corpo da nona vítima mortal, que estava desaparecida, foi encontrado junto às restantes.

“Não direi que a nossa missão de recuperação está concluída enquanto todos os nossos operacionais não estiverem de regresso ao quartel”, afirmou, então, Moon.

O fascínio pelo esqui fora de pista mantém-se apesar dos riscos.

Nate Greenberg, residente nas montanhas Eastern Sierra e sobrevivente de uma avalancha em 2021, aconselhou a não tirar conclusões precipitadas. O esqui fora de pista, disse, envolve múltiplas “microdecisões”.

Ian McCammon, engenheiro e investigador na área das avalanchas, sublinhou também a complexidade das decisões nas encostas.

“Há geralmente muito mais do que aquilo que parece à primeira vista nestes acidentes”, explicou à CNN. “Quando se analisam os pormenores, começa-se a compreender. É fácil dizer que as pessoas foram imprudentes ou que assumiram muitos riscos, mas por vezes estão em situações em que não é óbvio perceber como chegaram à decisão que tomaram.”

Boilen acrescentou: “Estamos todos desesperados para perceber o que aconteceu.”

“Como investigadora, quero compreender para aprofundarmos a noção do que é difícil na tomada de decisões fora de pista”, disse. “Como formadora, quero perceber para ajudar outros a aprender. Como praticante, quero reforçar as minhas próprias decisões aprendendo com os outros. E, como ser humano, quero respostas — como é que algo assim pode acontecer? E talvez nunca venhamos a ter todas as respostas. É essa a natureza de um ambiente de aprendizagem imprevisível.”

E concluiu: “Imaginem perder alguém que amam e, ao mesmo tempo, perder a relação com o lugar onde vão para se sentirem melhor. Quando se perde alguém numa avalancha e as montanhas são o sítio onde se sentem mais inteiros, mais vivos, onde vão para curar, o que se faz?”

*Nouran Salahieh, Elizabeth Wolfe, Chris Boyette, Cindy Von Quednow, Alisha Ebrahimji, Chris Dolce, Mary Gilbert, Martin Goillandeau, Chimaine Pouteau, Stephanie Elam, Diego Mendoza, Karina Tsui, Danya Gainor, Briana Waxman, Andi Babineau e Brad Parks contribuíram para este artigo