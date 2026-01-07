Sicasal declarada insolvente

Ontem às 16:30

Produção está parada

A Sicasal, indústria de carnes localizada no concelho de Mafra, foi declarada insolvente, a pedido do Banco Comercial Português, de acordo com o anúncio da declaração de insolvência do Tribunal da Comarca Lisboa Oeste publicado esta quarta-feira.

A insolvência foi requerida pelo Banco Comercial Português (BCP), um dos maiores credores.

O tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, com sede em Sintra, nomeou Jorge Calvete como administrador de insolvência e marcou para 04 de março a assembleia de credores.

Contactado pela agência Lusa, o administrador de insolvência disse que a “produção da Sicasal está parada, mas há a intenção de apresentar um plano de recuperação para a reativar e há todo o interesse em não encerrar a unidade”.

Jorge Calvete confirmou que existem “vários investidores interessados” na empresa.

À Lusa, o Instituto da Segurança Social esclareceu que a empresa tinha 315 trabalhadores no final de 2024 e chegou ao fim de 2025 com 260.