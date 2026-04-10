Compras com cartão e levantamentos sobem 16% na Páscoa

Agência Lusa , PP
Há 1h e 40min
Cartões de Débito (Foto: Getty Images)

Com o período da Páscoa, a SIBS também registou uma deslocação das famílias

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O número de operações com cartão realizadas entre 02 e 05 de abril deste ano subiu 16% face ao período da Páscoa equivalente de 2025, tendo sido registado um valor médio de 38 euros, divulgou hoje a SIBS.

Em comunicado, a SIBS aponta que no mesmo período o número de operações, que engloba compras em loja e levantamentos, cresceu 16%, enquanto o valor de operações cresceu 15%.

No período, a SIBS destacou o crescimento do MB Way, cujo número e valor das operações aumentaram, respetivamente, 36% e 46% face à Páscoa de 2025. Neste período, as compras com MB Way, representaram uma operação média de 25 euros.

Na semana anterior à Páscoa, o retalho registou um aumento da atividade.

“Nos supermercados, o valor das compras foi subindo progressivamente ao longo da semana, com o pico (+48% face à média diária da semana anterior) a verificar-se no sábado (dia 04)”, refere a SIBS, sobre o período entre 26 e 29 de março.

No Domingo de Páscoa, a restauração destacou-se com uma subida de 20% no número de operações e de 12% no valor das transações face à Páscoa de 2025.

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Nesse dia, o ‘ticket’ médio dos portugueses em restaurantes subiu para 30 euros, mais sete que na semana anterior, e cerca de 25% das operações foram feitas por estrangeiros.

Com o período da Páscoa, a SIBS também registou uma deslocação das famílias.

“Enquanto os distritos de Lisboa (-10%) e Setúbal (-3%) registaram variações negativas no consumo local, regiões como Viana do Castelo (+19%), Faro (+17%), Viseu (+13%), Aveiro (+9%) e Leiria (+9%) verificaram aumentos significativos”, diz a empresa.

Junto do estrangeiro, o volume de transações de portugueses fora do país cresceu 22%, sendo Espanha (39%) e França (17%) os principais destinos.

A SIBS acrescenta que o ‘ticket’ médio no estrangeiro foi de 43 euros.

Já o consumo de estrangeiros em Portugal aumentou 25% em número e 22% em valor.

“Os turistas provenientes de Espanha (21%), Reino Unido (14%), França (9%), Alemanha (9%) e EUA (8%) foram os que mais contribuíram para este dinamismo, com o ‘ticket’ médio dos estrangeiros em Portugal a fixar-se nos 36 euros”, explica a empresa.

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