Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

João Guerreiro Rodrigues
Há 1h e 11min
Vladimir Putin e Sergei Shoigu, 9 de maio de 2024 (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Moscovo admite que o avanço tecnológico de Kiev deixou todas as regiões russas à mercê dos drones ucranianos

Há quatro anos, quando as tropas russas cruzaram a fronteira ucraniana, Moscovo estava confiante numa vitória rápida e decisiva. Quatro anos depois, o cenário inverteu-se de forma drástica, com as mais altas figuras do poder russo a admitir que a guerra atravessou a fronteira e que nenhuma região do seu vasto território está imune aos ataques de Kiev.

O alerta mais recente e expressivo partiu de Sergei Shoigu, atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia e antigo ministro da Defesa. Numa reunião com responsáveis locais na cidade de Ecaterimburgo, nos Urais, Shoigu alertou para a crescente vulnerabilidade russa face à evolução tecnológica do adversário ucraniano. 

Citado pela agência estatal TASS, o responsável avisou que o ritmo de desenvolvimento de armamento da Ucrânia, sobretudo ao nível dos sistemas de drones não tripulados, e a sofisticação tática empregue "são de tal ordem que nenhuma região da Rússia se pode sentir segura".

Os dados apresentados por Moscovo ilustram bem esta mudança de paradigma. Segundo Shoigu, os ataques de sabotagem ucranianos em solo russo sofreram um aumento de 40% em 2025, contabilizando-se 1.830 incidentes.

A intensidade desta nova fase do conflito ficou demonstrada de forma clara nos últimos dias. O presidente da câmara de Moscovo anunciou que as defesas antiaéreas travaram o maior ataque à capital em pelo menos um ano, abatendo 250 drones ucranianos ao longo do fim de semana. A esta ofensiva somaram-se os dados do Ministério da Defesa russo, que reportou a interceção de mais 421 drones em apenas 24 horas.

A estratégia da Ucrânia tem passado por responder aos intensos bombardeamentos russos de artilharia, ataques aéreos e drones, levando o conflito para as profundezas da Rússia. Através de grupos de sabotagem e enxames de drones, Kiev tem devastado infraestruturas críticas da máquina de guerra e economia russas, atacando refinarias, oleodutos e eliminando generais.

Para o Kremlin, o sucesso destas incursões ucranianas não resulta apenas da capacidade de Kiev. Na mesma reunião, Shoigu alegou que uma rede composta por agências de inteligência de 56 países está a operar ativamente contra a Rússia, facilitando o que classificou como ataques "terroristas e de sabotagem", embora não tenha nomeado quais as nações envolvidas.

Temas: Shoigu Drones Ataques Rússia Ucrânia

Relacionados

Ucrânia, informação e pressão política: estas são as armas que Trump pode usar para "se vingar" dos aliados

Europa diversificou energia após Ucrânia mas continua exposta a choques

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

Europa deve "normalizar relações com a Rússia" para voltar a ter "energia barata", defende primeiro-ministro belga

Europa

UCRÂNIA AO MINUTO | Ucrânia está a produzir 2.000 drones intercetores por dia e oferece metade à Europa

Há 7 min

Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

Há 1h e 11min
01:22

Kaja Kalas propõe aplicar o modelo do Mar Negro no Estreito de Ormuz

Hoje às 12:22

Conselho da UE dá aval a voto delegado a eurodeputadas grávidas e parturientes

Hoje às 11:22
Mais Europa

Mais Lidas

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

Ontem às 17:27

Começa já esta terça-feira e dura a semana toda: vem aí uma nova depressão com muita chuva, vento e trovoada

Ontem às 21:45

"Apoiei Trump mas não posso apoiar esta guerra que iniciámos devido à pressão de Israel": a carta na íntegra em que Joe Kent apresenta a demissão

Há 3h e 59min

Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

Ontem às 21:27

"Tu ficaste de trazer as armas". "Eu levo as facas". Conversas violentas num grupo de WhatsApp deixam comunidade escolar de Oeiras preocupada

Hoje às 07:00

Da Inglaterra à Austrália: filho recria, passo a passo, a épica viagem de bicicleta feita pelo pai

15 mar, 19:00

Há quem "abandone ou atrase os tratamentos" do cancro para ir trabalhar e manter o salário a 100% (caso contrário é de 55% a 75%)

Hoje às 08:00

Estudo financiado pela UE deteta em auscultadores substâncias químicas que perturbam o sistema hormonal

Ontem às 12:30

Trump ameaçou a NATO não porque "precisa de meios militares" no Irão - ameaçou porque "está desesperado, perdido"

Hoje às 09:12

Há um colégio privado de Cascais onde se fala de "comida para ricos" e "comida para pobres"

Ontem às 17:59

Milhões de descendentes de italianos podem perder acesso à cidadania

Ontem às 09:51

Apagão total: rede elétrica colapsa em Cuba e deixa mais de 10 milhões sem eletricidade

Ontem às 18:38