Japão instala primeiro míssil de longo alcance desenvolvido no país

Agência Lusa , AM
Há 2h e 35min
Minoru Kihara (AP)

Sistema deverá ser instalado posteriormente no Campo Fuji, na província de Shizuoka, a oeste de Tóquio, ainda este ano

O Japão prepara-se hoje para instalar o primeiro lote de mísseis de longo alcance desenvolvidos no país, no âmbito do reforço das suas capacidades ofensivas face ao aumento das tensões na região.

Os mísseis terra-mar Type-12 modernizados serão instalados no Campo Kengun, na prefeitura de Kumamoto, no sudoeste do Japão, até ao final de março, concluindo o processo de destacamento, afirmou o secretário-chefe do gabinete japonês, Minoru Kihara.

Veículos militares que transportavam os lançadores e outros equipamentos chegaram de madrugada numa operação discreta, criticada por residentes locais, que protestaram junto ao acampamento.

Os opositores acusam o Governo de falta de transparência e consideram que o destacamento pode aumentar as tensões e transformar a base num alvo de eventuais ataques.

Em 2024, o ministério da Defesa antecipou em um ano o calendário de instalação dos mísseis.

O Japão tem acelerado o reforço militar no sudoeste do arquipélago, numa altura em que a China aumenta a pressão sobre Taiwan, ilha autónoma cuja soberania Pequim reivindica.

O míssil Type-12 modernizado, desenvolvido pela Mitsubishi Heavy Industries, tem um alcance de cerca de mil quilómetros, muito superior aos 200 quilómetros da versão original, podendo atingir áreas do território continental chinês.

O sistema deverá ser instalado posteriormente no Campo Fuji, na província de Shizuoka, a oeste de Tóquio, ainda este ano.

O Japão considera a China uma crescente ameaça à segurança e tem reforçado a presença militar nas ilhas do sudoeste, próximas do mar do Leste da China. O país já posicionou sistemas antimíssil PAC-3 e mísseis superfície-ar de médio alcance em várias ilhas, incluindo Okinawa, Ishigaki e Miyako.

O ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, afirmou em fevereiro que Tóquio pretende também instalar sistemas de defesa aérea de médio alcance na ilha de Yonaguni, a mais ocidental do Japão e situada a leste de Taiwan, até março de 2031.

As tensões aumentaram em novembro, após a primeira-ministra Sanae Takaichi, pouco depois de assumir o cargo, ter afirmado que uma eventual ação militar chinesa contra Taiwan poderia justificar uma resposta militar japonesa.

Takaichi comprometeu-se a rever a política de segurança e defesa até ao final do ano e pretende reforçar as capacidades militares do país com armas não tripuladas e mísseis de longo alcance.

O Governo japonês deverá também eliminar nas próximas semanas algumas restrições à exportação de armamento letal, com o objetivo de impulsionar a indústria de defesa nacional e reforçar a cooperação com países aliados.

Temas: Shizuoka Tóquio Japão Míssil Minoru Kihara

