"Num país normal, os atletas são recebidos com medalhas. No meu país, são recebidos com balas": o que pode acontecer às jogadoras de futebol da seleção do Irão

Há 29 min

É na voz de Shiva Amini e na sua experiência que tentamos perceber quão difícil é praticar desporto no Irão, sobretudo para uma mulher

Shiva Amini afirma que a vida dos atletas iranianos pode mudar num ápice.

Amini foi jogadora de futebol na seleção iraniana de futsal até 2017, quando foi fotografada a jogar futebol casualmente com alguns amigos na Suíça - um crime, segundo o regime iraniano. Também não estava a usar o hijab obrigatório - outro crime. Rapidamente, ela percebeu que seria muito perigoso regressar a casa e que nada seria como antes.

“Perdi tudo, sabe, a minha família, a minha segurança, a minha casa, até o meu cão”, confessa à CNN Sports. Amini ainda tem dinheiro numa conta bancária iraniana à qual não tem acesso. “Estás num país novo, com pessoas novas, uma cultura nova, uma língua nova e tens de começar do zero.”

Esta é a situação que algumas futebolistas iranianas enfrentam agora, depois de terem pedido asilo durante a Taça da Ásia, na Austrália. Sete jogadoras tinham solicitado asilo inicialmente, mas cinco retiraram os seus pedidos no fim de semana.

Shiva Amini aparece a jogar futebol na Suíça sem o hijab. Foi esta foto que lhe causou problemas com o regime iraniano, levando à sua deserção (Shiva Amini via CNN Newsource)

“Percebo perfeitamente o que elas estão a passar porque já estive no lugar delas”, continua Amini.

O calvário da equipa começou quando jogaram contra a Coreia do Sul na Gold Coast, dois dias depois dos ataques dos EUA e de Israel ao Irão. As jogadoras optaram por não cantar o hino nacional antes da partida. Tendo sido rotuladas de traidoras no Irão e após relatos de que algumas das suas famílias tinham sido ameaçadas, as jogadoras cantaram o hino antes dos outros dois jogos. Quando o torneio terminou, algumas pediram asilo na Austrália, enquanto a maioria da equipa regressou a casa.

Independentemente da decisão que estas jogadoras tomaram, o seu futuro é agora muito incerto. Em momentos como este, Amini afirma que o regime coloca as atletas perante uma escolha quase impossível.

“Tens de pensar na tua liberdade ou na tua família”, explica, acrescentando que o regime estava tão desesperado para que todas as jogadoras regressassem que chegou a oferecer dinheiro para que elas obedecessem.

Amini diz que manteve contacto com algumas das jogadoras em diferentes momentos deste calvário. Algumas pessoas enviaram mensagens a dizer que não conseguiam comunicar porque estavam sob o controlo dos seus acompanhantes, apagando rapidamente as mensagens de texto após o seu envio. Algumas admitiram que “congelaram” enquanto tentavam decidir o seu futuro, debatendo-se com a enormidade da sua decisão.

“Chorava quando elas diziam: ‘Sim, queremos ficar’. Eu gritava: ‘Vocês têm de ficar, por favor!’”, recorda. “Ao mesmo tempo, sentia-me culpada se algo acontecesse à família delas. É muito complicado, é muito difícil.”

As que estão a regressar nem sabem se as suas famílias estão seguras ou vivas, porque o governo cortou a internet no Irão.

Já passaram quase 10 anos desde que Amini foi forçada a começar uma nova vida, primeiro na Suíça, depois em Itália e agora em Nova Iorque. Não se esqueceu da forma dolorosa como foi subitamente forçada ao exílio, nem das dificuldades que a vida como atleta feminina enfrentou sob o regime.

Amini desertou do Irão depois de ter sido apanhada a jogar futebol em público sem o hijab (Shiva Amini via CNN Newsource)

“Numa palavra, posso dizer que foi humilhante”, lembra. “Usavam-nos como instrumento para encobrir os seus crimes.”

Numa ocasião, falou com Mehdi Taj, atual presidente da Federação de Futebol do Irão, sobre uma questão de patrocínio, mas ele estava mais interessado noutra coisa.

“'Esquece o futebol, esquece tudo isso'”, foram as palavras do homem. “'Qual é o teu plano para hoje à noite?' Os presidentes de todas as federações são do regime e o desporto no Irão está sob o controlo total dos políticos, por isso todos os dias enfrentávamos misoginia e discriminação."

Amini ficou visivelmente emocionada ao descrever o tratamento que tinha de suportar com frequência.

“Cada vez que entrávamos naquela federação, estávamos preparadas para aquelas conversas sujas com eles. Estou a tremer, desculpem, estou traumatizada. Não quero mesmo falar sobre isto porque me deixa muito irritada”, acrescenta.

Teme pelos seus amigos e familiares que ainda estão no Irão, admitindo que muitas vezes tem medo de verificar o telemóvel de manhã para ver as notícias. Os atletas que foram vítimas da recente repressão do regime em janeiro são almas gémeas - ela menciona a campeã de natação de 15 anos, Arnika Dabbagh, que foi baleada e morta durante os protestos em massa que varreram o país, e o lutador Saleh Mohammadi, que enfrenta a pena de morte, alegadamente por matar um polícia. Grupos de defesa dos direitos humanos no Irão afirmam que a sua confissão foi obtida mediante tortura.

“A minha maior preocupação agora são os atletas na prisão”, prossegue Amini. “Mais de 100 estão presos e enfrentam violações. Estão a ser torturados e também executados. Num país normal, os atletas são recebidos com medalhas e prémios. No meu país, os atletas são recebidos com balas”.

Shiva Amini, que desertou do Irão depois de ter sido apanhada a jogar futebol sem o hijab em público, exibe um cartaz de protesto contra o regime iraniano (Shiva Amini via CNN Newsource)

Recentemente, Amini discursou nas Nações Unidas sobre o sofrimento de tantas pessoas sob o regime, declarando com firmeza que se recusa a ceder à tirania.

"Enquanto estamos aqui a falar", explica à CNN, "não sei se a minha família está viva ou não. Não sei se o regime os mantém reféns ou não. Estou muito preocupada com eles, não sei o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, não posso ser silenciada. Quero ser a voz daquele povo no Irão."

Ela e outros atletas já tentaram chamar a atenção do mundo anteriormente, trabalhando com a jornalista iraniana exilada e ativista dos direitos das mulheres Masih Alinejad; desta vez, ela sente que as pessoas estão finalmente a ouvir. Está a pedir a Elon Musk que ajude os iranianos a ligarem-se à internet e está a pedir ao governo australiano e ao presidente dos EUA, Donald Trump, que encontrem uma forma de ajudar as famílias das jogadoras de futebol a reunirem-se com as suas filhas no estrangeiro.

Amini sabe o quão dolorosa pode ser a separação forçada, pois o seu pai faleceu enquanto ela estava na Europa.

“O meu maior sonho é voltar ao Irão”, garante, “e a primeira coisa que quero fazer é arranjar um ramo de flores, ir ao túmulo do meu pai e falar com ele”.

Amini emociona-se ao falar da última conversa que tiveram por FaceTime, explicando que tinha tentado, sem sucesso, tirá-lo do Irão. “Eu disse: ‘Pai, tentei tanto.’"

“Só quero pedir-lhe desculpa. Sinto-me tão culpada. E essa culpa está a matar-me.”