Primeira loja física permanente da Shein fecha portas em França

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O espaço abriu em Paris em 2025 envolto em polémica

A primeira loja física permanente da gigante chinesa de moda 'low cost' Shein, inaugurada com controvérsia num centro comercial em Paris em 2025, vai fechar as suas portas nos próximos meses, anunciou esta terça-feira o proprietário do estabelecimento.

A chegada da Shein à icónica loja de departamentos BHV, no bairro do Marais, no centro da capital francesa, foi rodeada de controvérsia desde o início, sendo vista como prejudicial aos pequenos negócios tradicionais.

Os proprietários da BHV agora consideram que foi um "erro estratégico", já que fez com que outras marcas deixassem o centro comercial por não se quererem associar à Shein.

A decisão também se aplicará a outras lojas da BHV em diferentes cidades de França, onde a gigante chinesa também abriu lojas.

A marca vai concentrar-se nos seus negócios tradicionais de decoração e mobiliário para casa.

A Shein já tinha tido problemas em França, depois de o Governo francês apresentar uma queixa para tentar suspender as suas atividades ‘online’ após detetar a venda de bonecas sexuais com aparência infantil.