Pelo menos três mortos e 23 feridos em incêndio num edifício no centro da China

Agência Lusa , AM
Hoje às 08:07
Emergência

Causas continuam sob investigação

Pelo menos três pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas, nove das quais em estado grave, num incêndio num edifício na província chinesa de Shanxi (centro), informou a agência de notícias Xinhua.

De acordo com fontes do governo municipal, o incêndio deflagrou por volta das 20:00 (12:00 em Lisboa) de sábado na área de Xiaodian, na cidade de Taiyuan.

As causas continuam sob investigação, indicou a Xinhua, notando que as autoridades prosseguem com os trabalhos de assistência às vítimas do incêndio.

O fogo vem somar-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em diferentes regiões do país, o que reacendeu a preocupação com as condições de segurança em edifícios residenciais e comerciais na China.

Em fevereiro, cinco pessoas morreram num incêndio num lar de idosos na província de Heilongjiang (nordeste) e outras doze morreram em dezembro do ano passado num incêndio num edifício residencial na cidade de Guangzhou (sul).

Temas: Shanxi Fogo Incêndio Mortos Feridos

Ásia

Líder norte-coreano assiste a novo teste de motor de míssil de combustível sólido

Há 3h e 59min

Pelo menos três mortos e 23 feridos em incêndio num edifício no centro da China

Hoje às 08:07

A China já não quer só acompanhar os EUA na evolução tecnológica - quer liderar a corrida

Ontem às 18:00

Kim Jong-un afirma que relações entre Pequim e Pyongyang estão a "atingir novos patamares"

Ontem às 08:16
Mais Ásia

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

27 mar, 09:55

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

27 mar, 21:42

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Ontem às 09:00

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

27 mar, 10:56

A Suécia está a preparar-se para a verdadeira guerra: vencer no negócio da defesa

Ontem às 22:00

Violência doméstica: Homem morre em despiste após matar mulher em Castelo de Vide

Ontem às 17:46

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

27 mar, 13:45

Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

27 mar, 19:45

Desapareceram 414 mil chocolates destes

Ontem às 16:47

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Ontem às 19:41