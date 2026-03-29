Pelo menos três mortos e 23 feridos em incêndio num edifício no centro da China

Hoje às 08:07

Causas continuam sob investigação

Pelo menos três pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas, nove das quais em estado grave, num incêndio num edifício na província chinesa de Shanxi (centro), informou a agência de notícias Xinhua.

De acordo com fontes do governo municipal, o incêndio deflagrou por volta das 20:00 (12:00 em Lisboa) de sábado na área de Xiaodian, na cidade de Taiyuan.

As causas continuam sob investigação, indicou a Xinhua, notando que as autoridades prosseguem com os trabalhos de assistência às vítimas do incêndio.

O fogo vem somar-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em diferentes regiões do país, o que reacendeu a preocupação com as condições de segurança em edifícios residenciais e comerciais na China.

Em fevereiro, cinco pessoas morreram num incêndio num lar de idosos na província de Heilongjiang (nordeste) e outras doze morreram em dezembro do ano passado num incêndio num edifício residencial na cidade de Guangzhou (sul).