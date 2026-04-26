Torres Novas: homem ferido com gravidade após confrontos em discoteca 

Há 2h e 54min

s meios de socorro foram acionados para o local, tendo o ferido sido assistido e posteriormente transportado para o Hospital de Abrantes

Um homem ficou ferido com gravidade após desacatos registados na madrugada deste domingo, à porta da discoteca Seven, em Torres Novas.

O alerta foi dado cerca das 06:45 e teve origem numa desordem que envolveu cerca de meia centena de pessoas, tendo a situação rapidamente escalado para agressões. Durante os confrontos, a vítima foi atingida com uma arma branca, sofrendo ferimentos considerados graves.

Os meios de socorro foram acionados para o local, tendo o ferido sido assistido e posteriormente transportado para o Hospital de Abrantes.

À chegada das autoridades, o cenário era de elevada tensão, obrigando à intervenção policial para restabelecer a ordem pública. Nesse contexto, foi efetuado um disparo de arma de fogo com caráter dissuasor, não havendo registo de outros feridos resultantes dessa ação.

A situação foi entretanto controlada, estando agora as autoridades a investigar as circunstâncias do ocorrido. Até ao momento, não há detenções.