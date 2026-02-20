GNR apreende lancha suspeita de estar ligada ao tráfico de droga internacional

Há 1h e 17min

A GNR apreendeu, no concelho de Setúbal, uma embarcação de alta velocidade suspeita de estar ligada ao tráfico de droga internacional por via marítima.

Em comunicado, a GNR adianta que na operação foi ainda apreendido diverso material que estava no interior da embarcação, designadamente, os quatro motores com 300 cv de potência com que estava equipada, 222 jerricãs de gasolina e seis depósitos com capacidade para 1.000 litros cada.

Foram igualmente apreendidos dois telefones satélite, vestuário de mergulho, material de manutenção e reparação de embarcações e material de campismo, um gerador, um equipamento GPS e mantimentos diversos.

A apreensão ocorreu na segunda-feira, na localidade da Gâmbia, uma zona referenciada como possível ponto de entrada e saída de embarcações de alta velocidade utilizadas no tráfico de droga.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal.