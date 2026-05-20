Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Homem encontrado morto e amarrado dentro de banheira em Setúbal. PJ chamada ao local

Daniela Rodrigues
Há 58 min
Emergência
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A vítima estava deitada na banheira, amarrada com abraçadeiras e com várias marcas de agressão no corpo

Um homem foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, numa residência em Setúbal.

A TVI e CNN Portugal sabem que o caso foi comunicado via 112 por um homem que coabita com a vítima. Às autoridades relatou que, ao chegar a casa, encontrou uma mancha de sangue no chão junto à entrada da habitação.

Já no interior do imóvel, deparou-se com o amigo, deitado na banheira, amarrado com abraçadeiras e com várias marcas de agressão no corpo, encontrando-se em estado cadáver.

A Polícia Judiciária foi entretanto acionada e ficará responsável pela investigação do caso de forma a apurar as circunstâncias da morte e eventual intervenção de terceiros.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Setubal Polícia Judiciária
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Homem encontrado morto e amarrado dentro de banheira em Setúbal. PJ chamada ao local

Há 58 min

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Há 3h e 41min

"Fortes indícios" de corrupção e outros crimes: Relação reverte decisão no caso que fez cair o governo da Madeira

Ontem às 19:17

Menina de 11 anos retirada à família por alegados maus-tratos em Lisboa

Ontem às 19:01
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Ontem às 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Ontem às 15:36

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Há 3h e 41min

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Ontem às 17:01

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Ontem às 07:42

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

19 mai, 09:35

"Senhor comissário, fala Duarte Lima": a chamada inédita que reacende o mistério da morte de Rosalina Ribeiro

19 mai, 21:06

Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Ontem às 12:05

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

A Rússia está a perder na Ucrânia. Xi já se apercebeu disso e Trump também o devia fazer

Ontem às 09:12

Duas crianças de 3 e 5 anos encontradas sozinhas numa estrada entre a Comporta e Alcácer do Sal

Ontem às 12:10

Assaltos, cobre furtado e eletricidade roubada: megaoperação da GNR faz cinco detidos

Ontem às 11:18