Homem encontrado morto e amarrado dentro de banheira em Setúbal. PJ chamada ao local

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A vítima estava deitada na banheira, amarrada com abraçadeiras e com várias marcas de agressão no corpo

Um homem foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, numa residência em Setúbal.

A TVI e CNN Portugal sabem que o caso foi comunicado via 112 por um homem que coabita com a vítima. Às autoridades relatou que, ao chegar a casa, encontrou uma mancha de sangue no chão junto à entrada da habitação.

Já no interior do imóvel, deparou-se com o amigo, deitado na banheira, amarrado com abraçadeiras e com várias marcas de agressão no corpo, encontrando-se em estado cadáver.

A Polícia Judiciária foi entretanto acionada e ficará responsável pela investigação do caso de forma a apurar as circunstâncias da morte e eventual intervenção de terceiros.