Quatro detidos em Palmela com armamento de guerra, viaturas e 75 mil euros apreendidos

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Detidos ficaram em preventiva

A GNR deteve quatro homens, com idades entre os 30 e os 33 anos, no concelho de Palmela, por suspeitas de furto de veículos, auxílio ao tráfico internacional de estupefacientes, posse de armas proibidas e associação criminosa.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca não domiciliária na União das Freguesias de Poceirão e Marateca. Durante a ação, os militares da GNR procederam à detenção dos suspeitos em flagrante e apreenderam um vasto conjunto de material considerado de elevada perigosidade e valor.

Entre o armamento apreendido encontram-se uma metralhadora AK-47, uma AK-74U, uma Stribog SP9A1, uma pistola Glock calibre 9 mm e uma pistola Star calibre 7,62 mm, além de diversos carregadores e munições de diferentes calibres.

As autoridades apreenderam ainda três viaturas ligeiras todo-o-terreno, uma viatura de alta gama, uma embarcação de recreio, quatro kits de motores Yamaha de 350 cavalos, 645 jerricans de combustível, equipamento tecnológico diverso e mais de 75 mil euros em numerário.

Os quatro detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal tendo o tribunal aplicado a medida de coação de prisão preventiva.