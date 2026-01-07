Bombeiros da Moita realizam o primeiro parto de 2026. No ano passado ajudaram 15 bebés a nascer

Sofia Garcia
Ontem às 09:09
Bebé Moita

Corporação iniciou o ano com mais um nascimento, depois de ter fechado 2025 com o número mais elevado a nível nacional

Os Bombeiros Voluntários da Moita realizaram, na manhã desta quarta-feira, o primeiro parto de 2026, depois de os pais, já com a mãe em trabalho de parto, se terem dirigido diretamente ao quartel da corporação em busca de auxílio.

O bebé, um menino chamado Afonso, nasceu às 06:47, numa ambulância dos bombeiros, com o apoio da equipa de emergência pré-hospitalar, seguindo depois mãe e filho para a unidade hospitalar.

Em 2025, os Bombeiros Voluntários da Moita registaram um total de 15 bebés nascidos em ambulâncias da corporação, o número mais elevado a nível nacional, sublinhando a experiência das equipas neste tipo de ocorrências.

