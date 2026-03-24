GNR apreende em Grândola lancha de alta velocidade suspeita de tráfico de droga

Agência Lusa , AM
Há 1h e 8min
GNR apreende em Grândola lancha de alta velocidade

Além da lancha de alta velocidade, foram apreendidos um veículo pesado, um semirreboque, uma câmara, um cartão de memória, um cartão SIM e um telemóvel

A GNR apreendeu uma lancha de alta velocidade, transportada num veículo automóvel, no concelho de Grândola, por existirem “fortes suspeitas” de estar associada ao tráfico internacional de droga.

Em comunicado, a GNR explicou que a embarcação foi apreendida através do Posto de Trânsito de Grândola, no distrito de Setúbal, na sexta-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária realizada na Autoestrada do Sul (A2).

“Os militares da guarda fiscalizaram um veículo que transportava a embarcação, tendo surgido fortes suspeitas de a mesma estar associada a atividades de tráfico internacional de estupefacientes”, pode ler-se.

Além da lancha de alta velocidade, foram apreendidos um veículo pesado, um semirreboque, uma câmara, um cartão de memória, um cartão SIM e um telemóvel.

No seguimento da ação policial, o condutor do veículo que transportava a embarcação, um homem de 55 anos, foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de termo de identidade e residência.

Os factos foram comunicados às autoridades judiciárias competentes para a investigação.

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