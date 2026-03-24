GNR apreende em Grândola lancha de alta velocidade suspeita de tráfico de droga

Há 1h e 8min

Além da lancha de alta velocidade, foram apreendidos um veículo pesado, um semirreboque, uma câmara, um cartão de memória, um cartão SIM e um telemóvel

A GNR apreendeu uma lancha de alta velocidade, transportada num veículo automóvel, no concelho de Grândola, por existirem “fortes suspeitas” de estar associada ao tráfico internacional de droga.

Em comunicado, a GNR explicou que a embarcação foi apreendida através do Posto de Trânsito de Grândola, no distrito de Setúbal, na sexta-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária realizada na Autoestrada do Sul (A2).

“Os militares da guarda fiscalizaram um veículo que transportava a embarcação, tendo surgido fortes suspeitas de a mesma estar associada a atividades de tráfico internacional de estupefacientes”, pode ler-se.

Além da lancha de alta velocidade, foram apreendidos um veículo pesado, um semirreboque, uma câmara, um cartão de memória, um cartão SIM e um telemóvel.

No seguimento da ação policial, o condutor do veículo que transportava a embarcação, um homem de 55 anos, foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de termo de identidade e residência.

Os factos foram comunicados às autoridades judiciárias competentes para a investigação.