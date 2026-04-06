Mulher detida pela GNR por furtar estabelecimento comercial em Sines

Há 1h e 29min

Duas cúmplices continuam em fuga

Uma mulher, de 27 anos, foi detida pela GNR por suspeitas de furto no interior de um estabelecimento comercial no concelho de Sines, no distrito de Setúbal.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que além da detenção da mulher, efetuada na sexta-feira, foi ainda possível recuperar o material furtado, no valor aproximado de 500 euros.

Segundo a GNR, o alerta foi dado por um dos responsáveis de um espaço comercial, tendo os militares do Posto Territorial de Sines apurado que “a suspeita atuava em conjunto com outras duas mulheres”, que fugiram numa viatura.

No decorrer das diligências policiais, os militares concluíram que as suspeitas “recorriam a manobras de distração, simulando uma discussão, com o intuito de ludibriar os responsáveis do estabelecimento".

Durante a ação, foi possível deter uma das três suspeitas e recuperar o material furtado, sublinhou a força de segurança.

Ainda de acordo com a GNR, a detida foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Santiago do Cacém.

A investigação prossegue, em articulação com o Ministério Público, com vista à identificação das restantes suspeitas, pode ler-se no comunicado.