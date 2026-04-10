Distritos Alentejo com aviso amarelo devido à chuva e vento chega no sábado

Agência Lusa , AM
Há 1h e 25min
Chuva (Associated Press)

São aguardadas rajadas de vento até 90 km/h, em especial no litoral e nas terras altas

Os distritos de Setúbal, Évora e Beja estão esta sexta-feira sob aviso amarelo, o primeiro de três níveis, devido à provável ocorrência de chuva intensa e formação de granizo, além de fortes rajadas de vento.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), podem ocorrer nestes locais “trovoadas frequentes e dispersas” nas entre as 15:00 e as 21:00.

O IPMA colocou também com aviso amarelo todos os distritos do litoral devido ao vento que deverá soprar mais intensamente a partir das 06:00 de sábado e até às 06:00 de domingo, na maioria dos casos.

São aguardadas rajadas de vento até 90 km/h, em especial no litoral e nas terras altas.

Toda a orla costeira estará igualmente com aviso amarelo entre sábado e domingo, por estar prevista forte ondulação de noroeste - entre quatro a cinco metros de altura.

A ondulação mais forte deverá ocorrer, previsivelmente, a partir do meio-dia de sábado e até às 23:00 horas de domingo, incluindo a costa sul, sobretudo no barlavento algarvio (ocidente).

Temas: Setúbal Évora Beja Aviso amarelo Chuva

Meteorologia

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